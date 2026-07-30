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Purnia News: जिले में अब तक मलेरिया के 11 रोगी की पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला में मलेरिया रोग में धीरे धीरे कमी आ रही है। जिला मलेरिया विभाग की मानें तो वि

Purnia News: जिले में अब तक मलेरिया के 11 रोगी की पहचान

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला में मलेरिया रोग में धीरे धीरे कमी आ रही है। जिला मलेरिया विभाग की मानें तो विभाग की ओर से जहां इसके लिए लगातार जागरुकता अभियान चलाया जाता है वहीं लोगों में भी अब साफ सफाई के प्रति जागरुकता बढ़ी है। जिला मलेरिया विभाग के भीडीसीओ रविनन्दन सिंह बताते हैं कि इस रोग को लेकर विभाग की तरफ मलेरिया, कालाजार या फिर डेंगू किसी भी तरह के आयोजन में सभी रोग से बचाव को लेकर नियमित रूप से जागरुकता अभियान चलाया जाता है। इसमें सभी रोगी से बचाव के संदर्भ में जानकारी प्रदान की जाती है। इस वर्ष 29 जुलाई तक सिर्फ 11 रोगी की पहचान हुई है। सभी मरीज को उपचार के बाद सुरक्षित हैं। जबकि पिछले वर्ष 22 रोगी की पहचान हुई थी。

मलेरिया ग्रसित होने के लक्षण

-लगातार 72 घंटे तक बुखार का आना मलेरिया ग्रसित होने के हैं लक्षण :

-भीडीसीओ ने बताया कि ग्रसित लोगों को लगातार कपकपी के साथ 24 घंटे पर, 48 घंटे पर और 72 घंटे पर बुखार का आना, शरीर में पसीना छूटना ग्रसित व्यक्ति के मलेरिया ग्रसित होने के लक्षण हैं। मलेरिया बीमारी लोगों को मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऐसा लक्षण दिखाई देने पर लोगों को नजदीकी अस्पताल में जांच कराते हुए उपचार सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। इससे ग्रसित व्यक्ति बहुत जल्द सुरक्षित होते हुए स्वस्थ्य जीवन का लाभ उठा सकते हैं।

मच्छरों को नियंत्रित करने के उपाय

-घरों के आसपास पानी जमा न होने दें:

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-मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए घर के आसपास या कूलर, पुराने टायर, गड्ढों और गमलों में पानी इकट्ठा न होने दें। रुके हुए पानी पर तेल (जैसे मिट्टी का तेल) छिड़कने से मच्छरों के लार्वा मर जाते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करे। सोते समय हमेशा कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का उपयोग करें, जो मच्छरों के खिलाफ एक प्रभावी भौतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। शाम के समय बाहर निकलते समय पूरी बाजू के कपड़े, पैंट और मोजे पहनें ताकि शरीर का अधिकतम हिस्सा ढ़का रहे। हल्के रंग के कपड़े पहनना बेहतर होता है क्योंकि गहरे रंग मच्छरों को आकर्षित करते हैं। घर की सुरक्षा करें। खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगाएं ताकि मच्छर घर में प्रवेश न कर सकें।

खान-पान के मामले में परहेज

-खान-पान के मामले में परहेज बरतें:

-दवाओं के साथ सही आहार मरीज की रिकवरी में मदद करता है। तरल पदार्थ, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी, ताजे फलों का जूस और सूप का अधिक सेवन करें। हल्का भोजन में आसानी से पचने वाली चीजें जैसे साबुदाना, दलिया और खिचड़ी खाएं। फलों का सेवन में सेब, अमरूद, अनार और पपीता खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। परहेज: ज्यादा तैलीय, मसालेदार भोजन, कैफीन और ठंडी चीजों से बचें。

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

मलेरिया के लक्षण क्या हैं?
लगातार 72 घंटे तक बुखार का आना, कपकपी, और शरीर में पसीना छूटना मलेरिया ग्रसित होने के लक्षण हैं।
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