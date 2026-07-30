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Purnia News: स्टेट हाईवे पर गहरे गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा, सफर हुआ मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: मीरगंज से सरसी जाने वाले कुर्सेला-फारबिसगंज स्टेट हाईवे पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी दोपहिया चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से गड्ढों की मरम्मत की मांग की है, अन्यथा बड़ा हादसा होने की आशंका व्यक्त की है।

Purnia News: स्टेट हाईवे पर गहरे गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा, सफर हुआ मुश्किल

Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज से सरसी जाने वाले कुर्सेला-फारबिसगंज स्टेट हाईवे पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों से हादसों का खतरा बढ़ गया है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण हर दिन हजारों लोगों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। गड्ढों की वजह से कई बार वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं और दोपहिया चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन वह अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी।

अब फिर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन जाने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यह मार्ग मीरगंज, जोगबनी जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क पथ है। इसी सड़क से छात्र-छात्राएं स्कूल-कॉलेज, किसान मंडी, मरीज अस्पताल और आम लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए आवाजाही करते हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से अविलंब गड्ढों की भराई और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

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