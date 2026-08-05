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Purnia News: टूटी चहारदीवारी से विद्यालय की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: जलालगढ़ के आदर्श मध्य विद्यालय की चहारदीवारी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। चोरी की घटनाएं और असामाजिक तत्वों की आवाजाही से अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। विद्यालय प्रशासन ने अधिकारियों को इस समस्या की जानकारी दी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

Purnia News: टूटी चहारदीवारी से विद्यालय की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय, जलालगढ़ की चaharदीवारी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। कई स्थानों पर दीवार टूट जाने से विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ गई है, जबकि चोरी की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। यहां 280 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं जिसके लिए वर्तमान में 14 शिक्षक हैं। इनमें सात महिला और सात पुरूष शिक्षक हैं। विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों ने कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। विद्यालय के पूर्वी हिस्से में कई जगह चहारदीवारी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे लोगों ने इसे आने-जाने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहीं पश्चिमी हिस्से में दीवार की ऊंचाई काफी कम होने के कारण कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे फांदकर विद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकता है। इससे विद्यालय की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं。

लगातार हो रही चोरी की घटनाएं:

विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण परिसर में चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। विद्यालय से हैंडपंप के पाइप, बिजली के तार, बल्ब सहित अन्य सामानों की कई बार चोरी हो चुकी है। पानी के पाइप चोरी हो जाने से छात्र-छात्राओं को पेयजल की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यालय कर्मियों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी से शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

शाम ढलते ही जुटते हैं असामाजिक तत्व:

स्थानीय लोगों का आरोप है कि शाम होते ही विद्यालय परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। यहां नशा करने वाले लोगों का जमावड़ा लगने से आसपास के लोगों में भी भय का माहौल बना रहता है। अभिभावकों ने कहा कि ऐसी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।

बच्चों के विद्यालय से बाहर निकलने का भी खतरा:

विद्यालय की चहारदीवारी टूटी होने के कारण कई बार छात्र-छात्राएं भी बिना अनुमति के विद्यालय परिसर से बाहर निकल जाते हैं। इससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। मध्यान्ह भोजन के लिए रखे खाद्यान्न और अन्य सामग्री की सुरक्षा भी खतरे में रहती है।

अभिभावकों ने की शीघ्र कार्रवाई की मांग:

अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी एवं शिक्षा विभाग से विद्यालय की टूटी चहारदीवारी का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा विद्यालय परिसर को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय की संपत्ति की रक्षा के लिए चहारदीवारी का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है।

अधिकारियों को दी जा चुकी है जानकारी:

विद्यालय के प्रधानाध्यापक अलका कुमारी ने बताया कि चहारदीवारी की मरम्मत एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। स्थानीय विधायक और सांसद को भी विद्यालय की स्थिति से अवगत कराया गया है। विधायक ने जल्द ही चहारदीवारी की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है।

सामान्य प्रश्न

विद्यालय की चहारदीवारी की स्थिति क्या है?
विद्यालय की चहारदीवारी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
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