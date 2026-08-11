Purnia News: जानलेवा साबित हो सकता है ​नाव पर यात्रा के दौरान सेल्फी

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। नाव पर यात्रा के दौरान सेल्फी जानलेवा साबित हो सकता है। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने ​यात्रियों एवं पशुओं, सामान का अलग-अलग परिवहन,​ रात्रि के समय, प्रतिकूल मौसम, तेज हवा या नदी की तेज धारा के दौरान नौका संचालन तुरंत स्थगित करने एवं ​नाव पर यात्रा के दौरान सेल्फी न लें (यह जानलेवा हो सकता है) तथा चढ़ते-उतारते समय जल्दबाजी न करने का निर्देश दिया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं ​जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश के आलोक में आम नागरिकों तथा नाविकों व नाव मालिकों के लिए सुरक्षित नौका परिचालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया।