Purnia News: जानलेवा साबित हो सकता है नाव पर यात्रा के दौरान सेल्फी
Purnia News: -नाविकों व नाव मालिकों के लिए सुरक्षित नौका परिचालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी पूर्णिया, वरीय संवाददाता। नाव पर यात्रा के दौरान सेल्फी जानलेवा
Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। नाव पर यात्रा के दौरान सेल्फी जानलेवा साबित हो सकता है। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने यात्रियों एवं पशुओं, सामान का अलग-अलग परिवहन, रात्रि के समय, प्रतिकूल मौसम, तेज हवा या नदी की तेज धारा के दौरान नौका संचालन तुरंत स्थगित करने एवं नाव पर यात्रा के दौरान सेल्फी न लें (यह जानलेवा हो सकता है) तथा चढ़ते-उतारते समय जल्दबाजी न करने का निर्देश दिया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश के आलोक में आम नागरिकों तथा नाविकों व नाव मालिकों के लिए सुरक्षित नौका परिचालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया।
सुरक्षित नाव यात्रा हेतु मुख्य सावधानियां:-
-सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा केवल पंजीकृत, विधिवत सर्वेक्षित एवं सरकारी/निजी अनुबंध-प्राप्त नौकाओं का ही संचालन एवं उपयोग, क्षमता एवं भार आरेख पट्टी का रेखांकन अनिवार्य है। यदि भार आरेख पट्टी पानी में डूबी हो, तो नाव पर कतई न चढ़ें, निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों या भार के साथ परिचालन न करने एवं किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक भारी नाव में सवारी न करने का निर्देश दिया गया।
आपातकालीन सहायता के लिए यहां करें संपर्क :
-किसी भी आपात कालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन सहायता केंद्र के दूरभाष संख्या 06454242317, 06454242319, 06454242320, (व्हाट्स एप्प) 9473310439 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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