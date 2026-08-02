Purnia News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर बेहाल, चार दिनों से नहीं हो रहा कचरा उठाव

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर निगम के सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल का असर अब पूर्णिया शहर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। लगातार

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर निगम के सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल का असर अब पूर्णिया शहर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। लगातार चार दिनों से सफाई कार्य ठप रहने के कारण शहर के विभिन्न वार्डों, प्रमुख बाजारों, मुख्य सड़कों और आवासीय मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया है। बरसात के मौसम में गंदगी और दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। शहरवासियों को आशंका है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

...घर-घर कचरा संग्रहण पूरी तरह प्रभावित: हड़ताल के कारण नगर निगम की डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। जिन इलाकों में प्रतिदिन सुबह सफाई वाहन पहुंचते थे, वहां पिछले चार दिनों से कोई वाहन नहीं पहुंचा है। मजबूरी में लोग अपने घरों का कचरा सड़क किनारे, खाली भूखंडों और नालियों के पास फेंक रहे हैं, जिससे जगह-जगह गंदगी फैल गई है।

...बाजारों और मुख्य सड़कों पर बढ़ी परेशानी: शहर के मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कचरे के ढेर लगने से दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण कचरा सड़ने लगा है, जिससे तेज दुर्गंध फैल रही है। राहगीरों को भी गंदगी के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है।

...बरसात में बढ़ा संक्रमण का खतरा: बरसात के मौसम में लंबे समय तक कचरा जमा रहने से मच्छर और मक्खियों की संख्या बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया, डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कई वार्डों में नालियों के किनारे भी कचरे का ढेर लग गया है, जिससे जलनिकासी बाधित होने की आशंका है।

....46 वार्डों की सफाई व्यवस्था प्रभावित: नगर निगम क्षेत्र के सभी 46 वार्डों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरे का उठाव किया जाता है। हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो गई है। शहर के अधिकांश इलाकों में नियमित सफाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्वच्छता व्यवस्था चरमराने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

....लोगों ने जल्द समाधान की मांग की: शहरवासियों ने नगर निगम प्रशासन और हड़ताली सफाई कर्मियों से आपसी बातचीत के माध्यम से जल्द समाधान निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में लंबे समय तक कचरा जमा रहना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। लोगों का कहना है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को शीघ्र बहाल करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

....बातचीत बेनतीजा, हड़ताल जारी: प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सफाई कर्मियों से काम पर लौटने के लिए मनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कम से कम मुख्य चौक-चौराहों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की सफाई करने की अपील भी की, लेकिन सफाई कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह राज्यस्तरीय हड़ताल है, इसलिए स्थानीय स्तर पर समाधान निकालना आसान नहीं है। नगर निगम प्रशासन लगातार वरीय अधिकारियों के संपर्क में है और समस्या के शीघ्र समाधान का प्रयास कर रहा है।