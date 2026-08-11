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Purnia News: भवानीपुर में फर्जी क्लीनिक और अवैध जांच केंद्रों पर चला जांच अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया सिविल सर्जन के निर्देश पर भवानीपुर बाजार में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी जांच घर और फर्जी क्लिनिकों के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। अधिकारी डॉ. आरएन सिन्हा की अगुवाई में जांच टीम ने कई संस्थानों की जांच की, कई संचालक मौके पर भाग निकले, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Purnia News: भवानीपुर में फर्जी क्लीनिक और अवैध जांच केंद्रों पर चला जांच अभियान

Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता। पूर्णिया सिविल सर्जन के निर्देश पर भवानीपुर बाजार में सोमवार को अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी जांच घर एवं फर्जी क्लीनिकों के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। भवानीपुर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आरएन सिन्हा के नेतृत्व में लिपिक सन्नी कुमार ने विभिन्न संस्थानों की जांच की। जांच की सूचना मिलते ही कई संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गए। जांच टीम ने दुर्गापुर चौक के समीप संचालित सुलेखा डायग्नोस्टिक सेंटर, जीवन ज्योति हेल्थकेयर सहित अन्य संस्थानों की जांच की। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि सुलेखा डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच के दौरान संचालक द्वारा संस्थान से संबंधित आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए।

वहीं, जीवन ज्योति हेल्थकेयर को भी जांच टीम ने नियमों के अनुरूप संचालित नहीं पाया। अधिकारियों के पहुंचने की भनक लगते ही भवानीपुर बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में संचालित दर्जनभर से अधिक संदिग्ध संस्थानों के संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गए। इससे जांच टीम को कई संस्थानों की मौके पर जांच करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आरएन सिन्हा ने बताया कि जांच के दौरान आशा पैथोलैब एंड रिसर्च सेंटर के सभी आवश्यक कागजात सही पाए गए। वहीं, जिन संस्थानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, जांच घरों और फर्जी क्लीनिकों के खिलाफ जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध कागजात एवं निर्धारित मानकों के संचालित पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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