Purnia News: बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी, छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज
Purnia News: रूपौली में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हाल की छापेमारी में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। विद्युत अभियंता आदित्य कुमार ने बताया कि विशेष छापेमारी दल ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ टीकापट्टी थाने में आवेदन दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति विभाग द्वारा बिजली चोरी के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे छापेमारी अभियान से उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। ताजा कार्रवाई में छह लोगों के विरुद्ध टीकापट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा रूपौली के कनीय विद्युत अभियंता आदित्य कुमार ने बताया कि विद्युत ऊर्जा चोरी रोकने के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। दल में उनके अलावा हिमांशु कुमार, मंतोष कुमार, विकास कुमार, प्रियतम कुमार और भोलू कुमार शामिल थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए छह लोगों को पकड़ा गया।
इस संबंध में टीकापट्टी थाना क्षेत्र के नया नंदगोला गांव के संजीव कुमार एवं शोभा देवी, डुमरी गांव की शैला देवी और सोखा देवी तथा बैरिया गांव के ललन कुमार मंडल एवं अशोक मंडल के विरुद्ध विद्युत ऊर्जा चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन दिया गया। टीकापट्टी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
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