Purnia News: छात्रों पर लाठीचार्ज : कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची पूर्णिया
Purnia News: -फोटो : 38 : - -प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक, कांग्रेस लीगल टीम के सदस्य चितवन गोदारा, विधायक मनोज विश्वास, भारतीय
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार एवं गिरफ्तारी की घटनाओं की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पूर्णिया का दौरा किया।
छात्रों से बातचीत
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक, कांग्रेस लीगल टीम के सदस्य चितवन गोदारा, फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण हरि सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले जिलाधिकारी एवं एसडीपीओ से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा प्रशासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल की कार्रवाई
इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए छात्रों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनीं। इस दौरान पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी (अर्बन) के जिलाध्यक्ष कुमार आदित्य तथा पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष अफरोज आलम भी मौजूद रहे और प्रभावित छात्रों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की। बताया जाता है कि छात्रों ने प्रतिनिधिमंडल के समक्ष आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं, पुलिस कार्रवाई तथा गिरफ्तारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी।
रिपोर्ट की तैयारी
प्रतिनिधिमंडल ने सभी पक्षों से प्राप्त तथ्यों एवं दस्तावेजों को संकलित किया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा जुटाए गए तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान छात्रों, उनके परिजनों तथा प्रशासन सभी पक्षों की बात सुनी गई है, ताकि पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेतृत्व आगे की रणनीति तय करेगी। वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित छात्रों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी ओर से रखे गए सभी तथ्यों को रिपोर्ट में उचित स्थान दिया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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