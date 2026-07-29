Purnia News: छह माह में जर्जर हुई खाताहाट-पिपरपांती-सोनापुर सड़क

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जलालगढ़ प्रखंड की एकंबा पंचायत में खाताहाट से पिपरपांती होते हुए सोनापुर तक निर्मित हो रही सड़क की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के करीब छह माह के भीतर ही सड़क कई स्थानों पर उखड़ गई है और जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश से सड़क के किनारे की मिट्टी भी कटने लगी है, जिससे सड़क के और अधिक क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीण बारूद्दीन अंसारी, मंजर आलम अंसारी, तसब्बर अंसारी, आरफीन अंसारी, दानिश आलम, मिट्ठू आलम, नवाज अहमद अंसारी सहित अन्य लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण शुरू होने के समय से ही गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताई जाती रही थी।

उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया और घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया। यही कारण है कि सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों बाद उखड़ने और धंसने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान गांव के लोगों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की थी तथा संवेदक और उसके कर्मियों को मानक के अनुरूप कार्य करने की सलाह भी दी थी। विरोध के कारण कुछ समय के लिए निर्माण कार्य प्रभावित भी हुआ, लेकिन गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया। वर्तमान में सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी जमा रहने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि नई सड़क की हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कई वर्षों पुरानी हो। उन्होंने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने, गुणवत्ता की समीक्षा करने तथा दोषी संवेदक एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता दुर्गा प्रसाद ने बताया कि संबंधित सड़क का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क कम समय में किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुई है, इसका पता स्थल निरीक्षण के बाद ही चल सकेगा। विभाग द्वारा शीघ्र जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।