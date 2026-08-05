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Purnia News: अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण के 34 प्रतिभागियों को मिला प्रमाणपत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया पूर्व में एसबीआई आरसेटी द्वारा आयोजित अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का 12 दिन बाद समापन हुआ। निदेशक अमर कुमार ने 34 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बाज़ार सर्वेक्षण, उत्पाद में बदलाव, और विपणन पर ध्यान देने की सलाह दी।

Purnia News: अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण के 34 प्रतिभागियों को मिला प्रमाणपत्र

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। एसबीआई आरसेटी पूर्णिया पूर्व प्रखंड परिसर में आयोजित 12 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हुआ। समापन अवसर पर आरसेटी निदेशक अमर कुमार ने 34 प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किए। निदेशक अमर कुमार ने कहा कि अगरबत्ती निर्माण एक सरल एवं कम लागत वाला घरेलू उद्योग है, जिसे घर बैठे पूरे परिवार के सहयोग से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार का बेहतर माध्यम बन सकता है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रशिक्षण के बाद उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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उन्होंने प्रशिक्षुओं को समय-समय पर बाजार का सर्वेक्षण करने, ग्राहकों की जरूरत के अनुसार उत्पाद में बदलाव लाने, नई तकनीकों को अपनाने तथा विपणन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी, ताकि अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। साथ ही आरसेटी में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए समाज के अन्य बेरोजगार युवक-युवतियों को भी प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में आरसेटी के वरिष्ठ संकाय माधव चंद व रजनीकांत, कार्यालय सहायक दीपक कुमार सिंह तथा जीविका की जॉब रिसोर्स पर्सन सगुफ्ता प्रवीण सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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