Purnia News: भिखना और कांप पंचायत में सहयोग शिविर, 361 आवेदन प्राप्तरूपौली, एक संवाददाता। रूपौली प्रखंड की भिखना और कांप पंचायत में बुधवार को पंचायत सहयोग शिविर का

Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। रूपौली प्रखंड की भिखना और कांप पंचायत में बुधवार को पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउंटर लगाए गए, जहां संबंधित विभागों के कर्मियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त किए। भिखना पंचायत के भिखना गांव में आयोजित शिविर में कुल 220 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 42 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा गया। वहीं, कांप पंचायत स्थित मनरेगा भवन में आयोजित सहयोग शिविर में कुल 141 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें नौ आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया तथा अन्य मामलों के शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, आपूर्ति, मनरेगा, आवास, कृषि एवं अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि शेष आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा。

जलालगढ़ में सहयोग शिविर चक और सौठा पंचायत में सहयोग शिविर, 325 आवेदनों का मौके पर निष्पादन जलालगढ़, एक संवाददाता। बुधवार को जलालगढ़ प्रखंड की चक एवं सौठा पंचायत में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याओं एवं सरकारी योजनाओं के कुल 325 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका संबंधित अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही निष्पादन किया। चक पंचायत में 178 तथा सौठा पंचायत में 147 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और अधिकांश मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान सुनिश्चित किया। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी बिकास कुमार, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी आलोक चंद्र रंजन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार मिश्र, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नीतू कुमारी तथा कल्याण पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूरज सुधाकर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने लाभुकों की समस्याएं सुनकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत सहयोग शिविरों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।

पूर्णिया पूर्व में सहयोग शिविर सहयोग शिविर में 161 आवेदन प्राप्त 93 का मौके पर हुआ निष्पादन पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के बीरपुर पंचायत में बुधवार को ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर राशन, राजस्व, पंचायती राज, मनरेगा एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कुल 161 आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासनिक तत्परता का परिचय देते हुए अधिकारियों ने 93 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को राहत प्रदान की। शेष आवेदनों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र साहनी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना ही सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य है। शिविर को सफल बनाने में प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुणाल, अंचलाधिकारी अंशु कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र साहनी, राजस्व अधिकारी चंदन कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रजनीश रमन सिंह, कार्यक्रम पदाधिकारी रामणिकांत सूरज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही।