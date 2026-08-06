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Purnia News: सहयोग शिविर में आए लोगों की विधायक ने गंभीरता से सुनी समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: सहयोग शिविर में आए लोगों की विधायक ने गंभीरता से सुनी समस्याएंहिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत पूर्णिया नगर निगम में वार्ड संख्या एक,

Purnia News: सहयोग शिविर में आए लोगों की विधायक ने गंभीरता से सुनी समस्याएं

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत पूर्णिया नगर निगम में वार्ड संख्या एक, दो, तीन, सिपाही टोला बाल मध्य विद्यालय तथा ईस्ट ब्लॉक के बीरपुर पंचायत भवन एवं रामपुर पंचायत सरकार भवन में प्रशासन द्वारा आयोजित सहयोग शिविर में विधायक विजय खेमका ने शिविर में आए लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष गंभीरता से सुना। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। शिविर के निरीक्षण के दौरान विधायक ने कुछ विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों की अनुपस्थिति तथा सहयोग शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार में कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नोडल अधिकारियों को इन कमियों को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभुकों तक पहुंचे तथा आये हुए आवेदन का निष्पादन हो। इसके लिए सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। तीनों सहयोग शिविरों में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों से संबंधित आवेदन दिए। इस अवसर पर विधायक ने जी-राम-जी योजना के अंतर्गत लाभुकों के बीच जॉब कार्ड तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र का वितरण भी किया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समय बद्ध एवं पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। सहयोग शिविर में नगर निगम के वार्ड पार्षद, पंचायतों के मुखिया उपमुखिया समिति सदस्य एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर में डीआरडी के डायरेक्टर जिला ट्रेजरी अधिकारी बीडीओ सीओ आरओ बीपीआरओ पीओ पुलिस अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी में उपस्थित थे.

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पंचायत सहयोग शिविर में उमड़ी भीड़, 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त

अमौर, एक संवाददाता। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर बुधवार को जिले के सभी प्रखंडों के चिन्हित पंचायतों में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना था। इसी क्रम में अमौर प्रखंड के विष्णुपुर एवं पोठिया गंगेली पंचायत के पंचायत भवन, गंगेली में पंचायत सहयोग शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में विष्णुपुर एवं पोठिया गंगेली पंचायत से विभिन्न विभागों से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सर्वाधिक आवेदन राजस्व, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा विद्युत विभाग से जुड़े मामलों के थे। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने कई आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पात्र लाभुकों के बीच जॉब कार्ड, फार्मर आईडी तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। नोडल पदाधिकारी सह जिला योजना पदाधिकारी ने ग्रामीणों को पंचायत सहयोग शिविर की उपयोगिता बताते हुए कहा कि विभिन्न विभागों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

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सहयोग शिविर में कई मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन

मीरगंज, एक संवाददाता। सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मीरगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या-10 में बुधवार को नगर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित आवेदन दिए। प्राप्त आवेदनों में कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को राहत दी गई, जबकि शेष आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। शिविर में सड़क, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। उपमुख्य पार्षद जय प्रकाश पासवान की उपस्थिति में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों ने आवेदनों की जांच की तथा कई समस्याओं का तत्काल समाधान किया। उपमुख्य पार्षद प्रकाश पासवान ने कहा कि वार्ड स्तर पर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए नगर सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का भरोसा दिलाया.

सहयोग शिविर में आवास योजना को लेकर उठे सवाल

धमदाहा, एक संवाददाता। बुधवार को धमदाहा प्रखंड के बिशनपुर एवं बरदेला पंचायत के साथ-साथ धमदाहा नगर पंचायत के वार्ड-17 सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नगर पंचायत में कई विभाग कर्मी अनुपस्थित मिले। इस बीच आवास योजना की सूची, प्रथम किस्त तथा द्वितीय किस्त को लेकर विवाद हो गया। इसको लेकर लाभुकों ने शिकायत भी की। हालांकि शिविर में उपस्थित कर्मियों ने लोगों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया। अधिकारियों ने कहा कि प्राप्त आवेदनों सूचीबद्ध कर संबंधित विभाग को भेज दिया गया हैं। निर्धारित समय में मामले का निष्पादन किया जाएगा। नगर पंचायत धमदाहा में जिला कोषागार पदाधिकारी को धमदाहा नगर पंचायत में नोडल पदाधिकारी एवं सुनील कुमार को वरीय प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। शिविर में मुख्य पार्षद रानी देवी, उप मुख्य पार्षद मीना देवी, वार्ड पार्षद अनुपम देवी उपस्थित थी। इसके बिशनपुर पंचायत के गुदरी हाट में पंचायत की मुखिया उषा देवी ने अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम के साथ शिविर का उद्घाटन किया हैं। मौके पर एसडीओ धमदाहा ने मुखिया के साथ शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित काउंटर का जायजा लिया हैं। बरदेला पंचायत में आयोजित शिविर का भी जायजा लिया.

नगर पंचायत जानकीनगर में विभिन्न विभागों के स्टॉल, लोगों की समस्याएं सुनी गईं

जानकीनगर, एक संवाददाता। नगर पंचायत जानकीनगर के मध्य विद्यालय ततमा टोल परिसर में बुधवार को नगर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बनमनखी के अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार, मुख्य पार्षद रमेश पासवान एवं उपमुख्य पार्षद सुनील रजक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए ऐसे शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। शिविर में विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए, जहां लोगों से आवेदन प्राप्त किए गए और उनकी समस्याएं सुनी गईं। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया तथा शेष आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौके पर वार्ड पार्षद सुलोचना कुमारी, सरस्वती कुमारी, परेराम ऋषि, विजय रौशन, कनीय अभियंता जयकुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे.

सामान्य प्रश्न

सहयोग शिविर का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया?
सहयोग शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना था।
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