Purnia News: कचरे के बोझ तले दबा शहर, सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी

Purnia News: पूर्णिया शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शहर की स्वच्छता व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। नियमित कचरा उठाव बंद होने से गंदगी और दुर्गंध में इजाफा हो गया है, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो गया है। स्थानीय सांसद ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है।

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर निगम के सफाई कर्मियों की सात दिनों से जारी हड़ताल के कारण पूर्णिया शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नियमित कचरा उठाव बंद होने से शहर के विभिन्न मोहल्लों, मुख्य सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरे का अंबार लग गया है। बरसात के मौसम में सड़कों पर फैली गंदगी और उठ रही दुर्गंध ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो संक्रमण और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। हड़ताली सफाई कर्मी प्रतिदिन नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। मजबूरी में कई लोग सड़क किनारे, खाली भूखंडों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंक रहे हैं। इससे शहर के कई इलाकों में गंदगी फैल गई है और लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है。

....बरसात में दुर्गंध और बीमारी का खतरा: लगातार बारिश के बीच कई स्थानों पर कचरे के ढेर से तेज दुर्गंध उठ रही है। नालियों के किनारे भी कचरा जमा होने से जल निकासी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई शुरू नहीं हुई तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ-साथ डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। नगर निगम क्षेत्र के सभी 46 वार्डों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरे का उठाव किया जाता था। हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो गई है। शहर के प्रमुख बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में गंदगी का असर साफ दिखाई देने लगा है। शंकर झा, ब्रज किशोर भारती, ध्वजाधर गोस्वामी, राजेश अग्रवाल, आलोक लोहिया, पवन राय और अफरोज खान समेत कई नागरिकों ने कहा कि लगातार कचरा जमा रहने से स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से शीघ्र हड़ताल समाप्त कर सफाई व्यवस्था बहाल कराने की मांग की है।

....बाजारों पर भी पड़ा असर: नगर निगम के सफाई कर्मियों की सात दिनों से जारी हड़ताल का असर अब शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र भट्टा न्यू मार्केट में भी साफ दिखाई देने लगा है। नियमित कचरा उठाव बंद होने से बाजार और आसपास के इलाकों में जगह-जगह कचरे का अंबार लग गया है। इससे स्थानीय लोगों, दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भट्टा बाजार, लाईन बाजार, मधुबनी बाजार, कचहरी रोड समेत चौक-चौराहों एवं सड़क किनारे जमा कचरे से उठ रही तेज दुर्गंध लोगों के लिए असहनीय होती जा रही है। राहगीरों का कहना है कि कचरे के ढेर के पास से गुजरते ही बदबू के कारण जी मिचलाने लगता है। बरसात के कारण कचरा सड़ने से दुर्गंध और अधिक बढ़ गई है।

....आरएन साह चौक पर कचरे का पहाड़: शहर के व्यस्ततम आरएन साह चौक पर कई दिनों से कचरा नहीं उठने के कारण सड़क किनारे कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। यहां से गुजरने वाले व्यापारी, राहगीर, स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सड़ांध और दुर्गंध के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि रोजाना कचरा फेंके जाने से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कचरे के ढेर से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है।

....गिरिजा चौक पर बढ़ी परेशानी: गिरिजा चौक पर भी कई दिनों से कचरा जमा रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गंध इतनी तेज है कि पैदल चलने वाले लोग मुंह पर रूमाल रखने के बावजूद असहज महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि बदबू के कारण उल्टी जैसा महसूस होता है। यह चौक शहर के प्रमुख आवागमन मार्गों में शामिल है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। कचरे का ढेर हटाने की मांग स्थानीय लोगों ने नगर निगम से की है। उनका कहना है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो बरसात के मौसम में संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है।

....कर्मचारी मांगों पर अडिग: प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सफाई कर्मियों को समझाकर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया गया लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि यह राज्यस्तरीय हड़ताल है और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। नगर निगम स्तर पर लगातार वार्ता की कोशिश जारी है ताकि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके।

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स्थानीय निकाय कर्मियों के आंदोलन को सांसद का समर्थन

-तीन सूत्री मांगों को बताया न्यायोचित

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।

बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एक्टू) के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर चल रहे राज्यव्यापी आंदोलन को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का समर्थन मिला। सांसद के प्रवक्ता राजेश यादव आंदोलन स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए उनके नाम संबोधित ज्ञापन भी प्राप्त किया। इस अवसर पर राजेश यादव ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत सफाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी, आउटसोर्सिंग एवं ठेका कर्मी वर्षों से शहरों की स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक नागरिक सेवाओं का दायित्व निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें सेवा सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन और स्थायी रोजगार का अधिकार अब तक नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों की पूरी व्यवस्था इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत पर आधारित है। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, महादलित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले कर्मचारी इस सेवा से जुड़े हैं और उनके परिवार की आजीविका इसी पर निर्भर है। ऐसे में उनकी समस्याओं की अनदेखी सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। राजेश यादव ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तीन सूत्री मांगों को न्यायोचित बताते हुए कहा कि वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर उन्हें सेवा सुरक्षा दी जाए। नगर निकायों में ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर कर्मचारियों को सीधे नगर निकाय का कर्मचारी घोषित किया जाए, ताकि आर्थिक शोषण और अवैध कटौती पर रोक लग सके। साथ ही सभी कर्मचारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ देते हुए लंबित बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान आंदोलनकारी कर्मचारियों ने सांसद पप्पू यादव के नाम संबोधित ज्ञापन राजेश यादव को सौंपा। मौके पर बैजनाथ सिंह, फनु मल्लिक, बादल मल्लिक, प्रह्लाद पासवान, धर्म मल्लिक, संजय मल्लिक, पप्पू मल्लिक, राकेश मल्लिक, मनोज मल्लिक और जयकी मल्लिक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।