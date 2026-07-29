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Purnia News: पुण्यतिथि पर वृद्धाश्रम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -फोटो : 29purn04-वृद्ध आश्रम में निशुल्क चिकित्सा शिविर। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बीरेन्द्र मेमोरियल ट्रस्ट पूर्णिया के तत्वावधान में बुधवा

Purnia News: पुण्यतिथि पर वृद्धाश्रम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बीरेन्द्र मेमोरियल ट्रस्ट पूर्णिया के तत्वावधान में बुधवार को वृद्धाश्रम में समाजसेवी दिवंगत डॉ. बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर वृद्धजनों के बीच फल बांटे एवं उनके स्वास्थ्य की जांच की गयी। सर्वप्रथम उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उनकी याद में एक दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दी गई। इस विशेष स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। शिविर में करीब 100 से अधिक वृद्धजनों की चिकित्सा जांच एवं पैथोलॉजिकल परीक्षण किया गया। जांच के उपरांत रोगियों की जरूरत के अनुसार मुफ्त दवाएं भी वितरित की गईं।

सहयोग नर्सिंग होम के प्रख्यात सर्जन डॉ. संजीव कुमार एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराधा सिन्हा ने अपनी सेवाएं दीं। स्वास्थ्य शिविर की में वरिष्ठ अधिवक्ता अंजली श्रीवास्तव एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव कुमार शामिल थे। इस अवसर पर अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक, अधिवक्ता अरुणाभ भास्कर उर्फ गौतम वर्मा, वृद्धाश्रम की अधीक्षक ममता सिंह सुशील कुमार गुड्डू आदि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

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