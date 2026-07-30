Purnia News: संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर समरसता दीप अभियान आयोजित
Purnia News: भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर बनमनखी में दीपोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित, सामूहिक आरती और भजन संध्या का आयोजन किया गया। आगामी छह महीनों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसका समापन गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर होगा।
Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बनमनखी के दुर्गा मंदिर रोड स्थित संत रविदास आश्रम में समरसता दीप अभियान के तहत दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर सामूहिक आरती, गुरु वाणी पाठ, भजन संध्या तथा समरसता संकल्प का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आगामी छह माह तक विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका समापन उनकी जयंती के अवसर पर होगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा बनमनखी नगर मंडल अध्यक्ष संतोष चौरसिया ने कहा कि संत गुरु रविदास का संदेश मन चंगा तो कठौती में गंगा तथा सबको समान अधिकार आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि इन विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा पूर्णिया जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम संयोजक अर्चना साह, जिला महामंत्री संजय कुमार पौदार, जिला उपाध्यक्ष झुन्नु सिंह, जिला मंत्री मीनाक्षी सिन्हा, उपसभापति प्रमिला देवी, जिला प्रवक्ता दिलीप झा, वीर नारायण गुप्ता, अजय कुमार सिंह, अवधेश साह, मंडल अध्यक्ष संतोष चौरसिया तथा मंदू कुमार दास सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संत रविदास आश्रम के संचालक रमेश राम, पुजारी विनोद राम, महेश राम, दीपनारायण राम, रामप्रसाद राम, गोपाल साहनी, महेश पौदार, धीरज झा, वेद प्रकाश, ब्रजमोहन सिंह, शिवशंकर तिवारी, रणजीत गुप्ता, अर्जुन मल्लाह, सोनू सिंह, अनिता देवी, सूरज मंडल आदि मौजूद थे।
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