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Purnia News: जीवन ज्योति केन्द्र में गुरू पूर्णिमा धूमधाम से मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -फोटो-22 : जीवन ज्योति केंद्र में गुरु पूर्णिमा पर विचार रखते संत एवं आयोजक। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। परम पूज्य सद गुरूदेव आचार्य धर्मस्वरूप स

Purnia News: जीवन ज्योति केन्द्र में गुरू पूर्णिमा धूमधाम से मनाया

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। परम पूज्य सद गुरूदेव आचार्य धर्मस्वरूप साहब प्रणीत जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर पूर्णिया कोर्ट में गुरू पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कबीर पंथ और सदगुरुदेव आचार्य धर्मस्वरूप साहब के विचारों में श्रद्धा रखने वाले अनेक संत, महापुरुषों एवं भक्तों के आगमन हुए। इस मौके पर भव्य भंडारा का भी आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्र के महंत डॉ. जितेंद्र दास ने लोगों को गुरू की महिमा के बारे में बताया तथा उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए कृतज्ञ बने रहने का बोध कराया। उन्होंने कहा कि जिस गुरू ने आपका हृदय का कपाट खोलकर अज्ञान एवं विषय वासना रूपी विष से दूर कर आपको सत्य से साक्षात्कार कराया।

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ऐसे सच्चे सद्गुरु के प्रति सदैव आपके मन में कृतज्ञता का बोध होना चाहिए। आज इस विशेष अवसर की अपनी महत्ता है। इस अवसर पर जीवन ज्योति निगरानी कमेटी के अध्यक्ष संजीव शुभम ने कहा कि जीवन ज्योति केंद्र में पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य धर्मस्वरूप साहेब के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा मनाए जाने की परंपरा रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज जीवन ज्योति केंद्र में गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जा रहा है। जीवन ज्योति केंद्र के प्रबंधक संत सागर साहेब, समाजसेवी बमभोला साहनी, नीरज कुमार मेहता ने भी अपनी बात कही। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज सेवी बबलू गुप्ता, दिगंबर गोस्वामी, हेमंत कुमार, नीतीश कुमार, रमेश कुमार इत्यादि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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