Purnia News: दो अगस्त को कथासम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। कलाभवन साहित्य विभाग की मासिक संगोष्ठी के अंतर्गत दो अगस्त को कथासम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रेमचंद की किसी भी कहानी की संक्षिप्त समीक्षा या सामाजिक विडंबनाओं पर आधारित स्वलिखित एक कविता के साथ सभी कवियों को आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी कलाभवन साहित्य विभाग की संयोजिका डॉ. निरूपमा राय ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य कलाभवन प्रन्यास प्रियव्रत नारायण सिंह करेंगे। जबकि मुख्य अतिथि प्राचार्य केबी झा कॉलेज कटिहार एवं वरिष्ठ कथाकार डॉ. संजय कुमार सिंह रहेंगे। विशिष्ट आतिथि में शिक्षाविद पूर्व निदेशक आकाशवाणी डॉ. प्रभात नारायण झा, प्रधानाचार्य राजकीय डिग्री कालेज भरगामा अररिया प्रो. शंभु लाल वर्मा, प्रथम लोकपाल बीएनएमयू डॉ शिवमुनि यादव, पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया व सदस्या साहित्य विभाग डॉ. उषा शरण, साहित्यसेवी यमुना प्रसाद बसाक मौजूद रहेंगे।