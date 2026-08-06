Purnia News: थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए वरदान बना ब्लड सेंटर
Purnia News: -फोटो-जीएमसीएच स्थित ब्लड सेंटर। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित ब्लड सेंटर से 50 से अधिक थैलेसीमिया पीड़ित पंजीकृत
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित ब्लड सेंटर से 50 से अधिक थैलेसीमिया पीड़ित पंजीकृत हैं। इन थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को बिना किसी रिप्लेसमेंट (बदले में रक्त लिए बिना) नियमित रूप से रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। गंभीर थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए ब्लड बैंक किसी जीवनदान से कम नहीं है। यहां प्रत्येक माह थैलेसीमिया पीड़ित जरूरतमंद को 50 से अधिक युनिट रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जबकि रोगी की संख्या जिले में दो सौ से अधिक हैं। विभागीय जानकारी में पिछले सात माह में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर स्थित ब्लड सेंटर से कुल 428 युनिट रक्त उपलब्ध कराया गया। विभागीय आंकड़े में पिछले सात माह में जनवरी में 61, फरवरी में 57, मार्च में 54, अप्रैल में 59, मई में 55, जून में 76 और जुलाई में 66 युनिट रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। जबकि ब्लड सेंटर में थैलेसीमिया रोगी के साथ- साथ अन्य जरूरतमंद को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। अन्य जरूरतमंद को भी प्रत्येक माह में लगभग पांच सौ से अधिक जरूरतमंदों को रक्त की उपलब्धता में राहत प्रदान की जाती है.
-सात माह में पांच हजार से अधिक सभी तरह के रोगी को रक्त की उपलब्धता:
-- विभागीय आंकड़े में अन्य रोगी को भी सात माह में लगभग पांच हजार से अधिक युनिट रक्त की उपलब्धता प्रदान की गई। इनमें जनवरी में माह 676, फरवरी में 566, मार्च में 604, अप्रैल में 681, मई में 713, जून में 997, जुलाई में 1066 लोगों को रक्त उपलब्ध की गई। थैलेसीमिया पीड़ित मरीज के अभिभावक पवन कुमार बताते हैं कि जीएमसीएच स्थित ब्लड सेंटर से थैलेसीमिया पीड़ित मरीज को पूरी मदद प्रदान की जाती है। इनका कहना है कि जिले में 200 से अधिक संख्या में थैलेसीमिया पीड़ित मरीज हैं। किसी अन्य संस्थान से यदि रक्त नहीं मिल पाता है तो ऐसे समय में जीएमसीएच का ब्लड सेंटर मददगार साबित होता है.
-ब्लड सेंटर में एक हजार से अधिक युनिट की क्षमता:
- जीएमसीएच स्थित ब्लड सेंटर में कार्यरत तकनिशियन शंकर कुमार बताते हैं कि यहां ब्लड सेंटर में एक हजार से अधिक युनिट रक्त रखने की क्षमता है। यहां ब्लड सेंटर में ब्लड सेपरेटर की भी सुविधा सुनिश्चित है। इस सुविधा के तहत चार अलग अलग प्रकार के रक्त ब्लड सेपरेटर के माध्यम से तैयार होता है। यह रक्त इनसे जुड़े जरूरतमंद को समय पर सुविधा के रूप में मिलता है। इनमें अलग अलग रक्त में पीआरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेस की सुविधा के रोगी के लिए वरदान साबित होता है। इस तरह से यहां अन्य जरूरतमंद को रक्त की सुविधा प्रदान करते हुए टोटल कलेक्शन में जनवरी 702, फरवरी 542, मार्च 561, अप्रैल 672, मई 692, जून 1027, जुलाई 1044 रक्त की आपूर्ति हुई। इनमें पांच अलग अलग प्रकार की जांच की जाती है तब अन्य जरूरतमंद को इसका लाभ दिया जाता है.
-बोले सिविल सर्जन:
-सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया बताते हैं कि थैलेसीमिया रोगी यहां अधिक संख्या में हैं। इसलिए पांच अलग अलग संस्थानों से रक्त देने की सुविधा सुनिश्चित की गई है। किसी संस्थान से समय पर नहीं मिलने की स्थिति में ब्लड सेंटर से सुविधा का लाभ दिया जाता है.
सामान्य प्रश्न
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