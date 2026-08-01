Purnia News: विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, शिक्षा व्यवस्था व एमडीएम का लिया जायजा
Purnia News: जलालगढ़ में, प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति, पठन-पाठन, मध्याह्न भोजन, स्वच्छता और अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सीमा चौहान टोला समेत कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति, पठन-पाठन की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन (एमडीएम), स्वच्छता, पेयजल, शौचालय तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बीडीओ ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर संचालित शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों से जुड़े प्रश्न पूछकर उनकी शैक्षणिक प्रगति का भी आकलन किया। विद्यालय परिसर की साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक गौरी शंकर महतो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए और शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाया जाए। मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के दौरान बीडीओ ने भोजन की गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्धारित मेनू के अनुसार बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने तथा योजना से संबंधित सभी अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के अंत में बीडीओ ने विद्यालय प्रशासन को छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने, विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
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