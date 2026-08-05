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Purnia News: बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारियों ने नए थानाध्यक्ष से की शिष्टाचार भेंट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया पूर्व में, बिहार ग्रामीण बैंक की रानीपतरा शाखा के अधिकारियों ने नए थानाध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान ऋण वसूली, न्यायालय के वारंटों और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। बैंक ने बकाएदारों के खिलाफ न्यायालय के आदेशों के पालन की आवश्यकता बताई, जबकि थानाध्यक्ष ने वसूली प्रक्रिया में सहयोग का आश्वासन दिया।

Purnia News: बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारियों ने नए थानाध्यक्ष से की शिष्टाचार भेंट

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। बिहार ग्रामीण बैंक की रानीपतरा शाखा के अधिकारियों ने मंगलवार को मुफस्सिल थाना के नवपदस्थापित थानाध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान बैंक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। बैठक में बैंक एवं पुलिस प्रशासन के बीच ऋण वसूली, न्यायालय से निर्गत वारंटों के निष्पादन तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैंक अधिकारियों ने बताया कि कई बड़े एवं पुराने ऋण बकायेदारों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय से वारंट जारी हो चुके हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए प्रभावी कार्रवाई एवं बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

शाखा प्रबंधक देवानंद सिंह ने वसूली अभियान के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से थानाध्यक्ष को अवगत कराते हुए बैंक और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। इस पर थानाध्यक्ष ने बैंक की वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से जारी वारंटों के निष्पादन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी तथा बैंक के साथ सतत समन्वय बनाए रखा जाएगा। मौके पर शाखा प्रबंधक देवानंद सिंह, पूर्णिया जिले के डीओसीसी कुणाल कुमार एवं वसूली अधिकारी दीपक कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

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