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Purnia News: बुनियाद केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण मंच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -बुनियाद केंद्रों के माध्यम से संचालित स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स योजना अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर बैठक पूर्णिया, वरीय संवाददा

Purnia News: बुनियाद केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण मंच

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। बुनियाद केंद्रों के माध्यम से संचालित स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स योजना अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, अनुमंडल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, बुनियाद केंद्रों के केंद्र प्रबंधकों एवं संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों तक विभागीय सेवाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना तथा जागरूकता कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अमरेश कुमार ने सभी पदाधिकारियों से आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करने निर्देश दिया गया कि बुनियाद केंद्र केवल सेवा प्रदान करने का माध्यम नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण मंच है।

उन्होंने सभी केंद्रों को निर्देश दिया कि प्रत्येक गतिविधि का संचालन विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक बुनियाद केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सार्थक एवं प्रभावी ढंग से निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप किया जाए। उन्होंने सभी केंद्र प्रबंधकों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम में भाग लेकर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, योग एवं नियमित व्यायाम, कानूनी अधिकारों, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सेवाओं तथा सम्मानजनक एवं सक्रिय जीवनशैली से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाए। कार्यक्रम को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखते हुए इसे संवादात्मक एवं सहभागितापूर्ण बनाया जाए, ताकि प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान भी त्वरित किया जा सकें। सहायक निदेशक ने आगे निर्देश दिया कि प्रत्येक बुनियाद केंद्र पर गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य परीक्षण, योग एवं व्यायाम, समूह चर्चा, परामर्श सत्र, मनोरंजक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ तथा वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का समुचित आयोजन किया जाए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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