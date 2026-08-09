Purnia News: नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रह स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन अपनाने की अपील

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय में युवाओं को नशे की प्रवृत्ति एवं मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ-साथ 47 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में 47 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स की विशेष सहभागिता रही। कैडेट्स ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। युवाओं को नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेलकूद, कौशल विकास एवं राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया।

विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता क्विज प्रतियोगिता आयोजित

-इस अवसर पर 47 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। क्विज में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नशा मुक्ति, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ-साथ उनमें जागरूकता विकसित की गई। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 47 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर विजय कुमार एवं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की उपस्थिति रही। दोनों अधिकारियों ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर शिक्षा, अनुशासन, खेलकूद एवं रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने 47 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स एवं उपस्थित अधिकारियों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने में एनसीसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र-छात्राएं तथा 47 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने तथा समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय द्वारा इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वस्थ, अनुशासित, जिम्मेदार एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है।