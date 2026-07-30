Purnia News: पूर्णिया में वज्रपात से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान
Purnia News: पूर्णिया में जिला प्रशासन की पहल पर वज्रपात से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मानसून के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुरक्षा रथ द्वारा जागरूकता के लिए फिल्में और कठपुतली प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है।
Purnia News: पूर्णिया में वज्रपात से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान पूर्णिया। जिला प्रशासन की पहल पर वज्रपात (ठनका) से बचाव को लेकर सघन जन-जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मानसून के दौरान वज्रपात से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और जान-माल की रक्षा के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन पूर्णिया द्वारा पंचायत स्तर पर विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वज्रपात सुरक्षा रथ द्वारा पंचायतों, प्रमुख चौक चौराहों, हाट- बाजारों और स्कूलों में जागरूकता को लेकर फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है। पपेट शो (कठपुतली प्रदर्शन) के द्वारा रोचक एवं मनोरंजन के माध्यम से सुरक्षा संदेशों की प्रस्तुति के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।
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