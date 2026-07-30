Purnia News: मारपीट, तोड़फोड़ और मोबाइल छिनतई का आरोप, थाने में दिया आवेदन
Purnia News: जलालगढ़ थाना क्षेत्र के धनगामा पंचायत के अहिलगांव में एक गंभीर मारपीट और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित मो. अफरोज ने आरोप लगाया है कि 27 जुलाई को उनकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार करने पर परिजन के साथ हमलावरों ने उनके घर पर हमला किया और गाली-गलौज के साथ मारपीट की।
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ थाना क्षेत्र के धनगामा पंचायत अंतर्गत अहिलगांव गांव में मारपीट, तोड़फोड़ एवं मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित मो. अफरोज ने जलालगढ़ थाना में आवेदन देकर गांव के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में मो. अफरोज ने बताया कि 27 जुलाई 2026 की सुबह करीब 6 बजे उनकी पुत्री फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से उनकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। विरोध करने पर आरोपित पक्ष के कई लोग हरवे-हथियार, फरसा और तलवार लेकर उनके घर पहुंच गए तथा गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
आवेदन के अनुसार मारपीट में मो. अफरोज के सिर में गंभीर चोट लगी। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी गर्भवती पत्नी के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गईं। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर सामान एवं दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही एक बड़ा और एक छोटा मोबाइल फोन छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है। जलालगढ़ थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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