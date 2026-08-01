Purnia News: हत्या मामले का आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

Purnia News: अमौर, एक संवाददाता। अमौर थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की दूसरी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि धुरपैली निवासी गुंजा देवी के आवेदन पर उनके पति भालचंद विश्वास की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आवेदन में गुंजा देवी ने बताया कि 29 अप्रैल को उनके पति सुबह करीब 10 बजे नाश्ता कर घर से निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उन्हें संदेह हुआ कि वे स्थानीय निवासी उमा देवी के घर गए होंगे।

शिकायत के अनुसार जब वह उमा देवी के घर पहुंचीं तो उमा देवी और उसके पुत्र अमित कुमार ने उन्हें अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया। किसी तरह घर के अंदर पहुंचने पर उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर कंबल पड़ा देखा। कंबल हटाने पर उनके पति भालचंद विश्वास मृत अवस्था में मिले। आरोप है कि इसके बाद दोनों मां-बेटे ने उनके साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थानाध्यक्ष ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान आरोपी अमित कुमार को धुरपैली गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं मामले में नामजद महिला आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।