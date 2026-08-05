Purnia News: नामजदों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन, शव लेकर पहुंचे आरोपी के घर

Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। टीकापट्टी थाना क्षेत्र के गोरियर मिलिक टोला निवासी शिव प्रसाद महतो (45) की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद मंगलवार को परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को लेकर गांव के ही एक नामजद आरोपियों के घर के सामने पहुंच गए और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही टीकापट्टी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

घटनास्थल का विवरण

गौरतलब है कि 29 जुलाई की रात करीब 11 बजे शिव प्रसाद महतो पड़ोस में आयोजित एक शादी समारोह से भोजन कर घर लौट रहे थे। आरोप है कि घर के दरवाजे पर पहले से घात लगाए लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप यह भी है कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान कुछ आरोपितों ने बाधा भी उत्पन्न की। घायल शिव प्रसाद महतो को पहले रेफरल अस्पताल रूपौली, फिर पूर्णिया और बाद में बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया था। वहां से वापस पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक की भाभी मीना देवी ने टीकापट्टी थाना में महिला और पुरुष समेत 23 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में मारपीट करने और घायल को इलाज के लिए ले जाने में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है। टीकापट्टी थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।