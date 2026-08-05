Purnia News: भवन बना जलावन रखने का ठिकाना, किराये के मकान में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा से महज 150 मीटर की दूरी पर स्थित नगर पंचायत वार्ड संख्या 11 का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-46 लापरवाही का उदाहरण बना हुआ है। करीब 14 वर्ष पहले भवन निर्माण होने के बावजूद आज तक यहां आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन शुरू नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि सरकारी भवन जलावन रखने का स्थान बन गया है, जबकि केंद्र अब भी किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है, जिससे सरकारी राशि का लगातार खर्च हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बने आंगनबाड़ी भवनों में केंद्रों को स्थानांतरित करने के लिए कई बार निर्देश दिए गए हैं।

हाल ही में प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित जन कल्याण सह सहयोग शिविर में जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने भी सभी निर्मित भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद केंद्र संख्या-46 अब तक अपने भवन में स्थानांतरित नहीं हो सका है। भवन का उपयोग वर्तमान में जलावन रखने के लिए किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले नशा करने वाले लोगों द्वारा फेंकी गई जलती माचिस की तीली से भवन में रखे जलावन में आग लग गई थी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद भी भवन को उपयोग में लाने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में ऐसे कई आंगनबाड़ी भवन हैं, जिनका निर्माण वर्षों पहले हो चुका है, लेकिन उनमें अब तक केंद्रों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। अनुमंडल, प्रखंड और बाल विकास परियोजना कार्यालय के समीप स्थित इस भवन में भी केंद्र शुरू नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर महिला पर्यवेक्षिका प्रीति कुमारी ने बताया कि निर्माण एजेंसी द्वारा अब तक भवन का हैंडओवर नहीं किया गया है। इसी कारण केंद्र को नए भवन में स्थानांतरित नहीं किया जा सका है।