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Purnia News: प्रखंड परिसर की सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: भवानीपुर में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा बनायी गई झोपड़ियों को हटाने का आग्रह किया गया है। यदि कब्जा नहीं हटाया गया, तो कानूनी कार्रवाई होगी।

Purnia News: प्रखंड परिसर की सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण

Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता। भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने अंचलाधिकारी ईशा रंजन को पत्र भेजकर सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत हटाने की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। दरअसल, 29 जुलाई को पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार ने भवानीपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड परिसर का भी जायजा लिया। इस दौरान सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा झोपड़ियां बनाकर कब्जा किए जाने की जानकारी सामने आई, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था।

डीएम के निर्देश के आलोक में बीडीओ ने सीओ को भेजे पत्र में महेश पासवान, सुशील पासवान दोनो पिता योगेंद्र पासवान तथा मुकेश कुमार उर्फ पिक कुमार पिता सत्यनारायण चौधरी का उल्लेख करते हुए नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रशासन ने संबंधित लोगों से स्वेच्छा से सरकारी भूमि खाली करने की अपील की है। स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर कब्जा नहीं हटाने पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा।

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