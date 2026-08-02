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Purnia News: बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता। भवानीपुर, एक संवाददाता। पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में भवानीपुर प्रखंड में आयोजित समीक्षा बैठक से आवास

Purnia News: बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण

Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता। पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में भवानीपुर प्रखंड में आयोजित समीक्षा बैठक से आवास सहायकों की अनुपस्थिति अब प्रशासनिक कार्रवाई का कारण बन गई है। बैठक में बिना सूचना के आवास सहायकों के नदारद रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सरकारी कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही माना और तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया था। डीएम के निर्देश के आलोक में डीडीसी अंजनी कुमार ने बीडीओ मनोज कुमार को पत्र जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही बैठक से अनुपस्थित आवास सहायकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।

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डीएम की इस सख्ती के बाद भवानीपुर प्रखंड कार्यालय एवं आवास सहायकों के बीच हड़कंप का माहौल है।

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