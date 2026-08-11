Purnia News: कस्तूरबा में वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप-थ्री में कथित वित्तीय अनियमितता एवं संचालन में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सह संचालक संजय कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं वार्डन और लेखापाल पर वेतन का 20 प्रतिशत आर्थिक दंड लगाया गया है। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 12 जुलाई 2026 को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वित्तीय एवं संचालन से जुड़े कई मामलों में गड़बड़ी सामने आने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक, वार्डन और लेखापाल से स्पष्टीकरण मांगा गया था। विभाग के अनुसार स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद 8 अगस्त को संजय कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई। विभागीय आदेश में मई से जुलाई 2026 के बीच छात्राओं को तेल, साबुन, शैंपू, ब्रश और टूथपेस्ट जैसी दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध नहीं कराने, जबकि इन मदों के नाम पर 8,890 रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख किया गया है। गैस सिलेंडर की खरीद के भुगतान को लेकर भी विभाग ने आपत्ति जताई है.

प्रभारी प्रधानाध्यापक ने आरोपों को बताया निराधार:

वहीं निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने विभागीय आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर का भुगतान किसी निजी व्यक्ति को नहीं, बल्कि संबंधित वेंडर को किया गया है और इसका बिल उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि दैनिक उपयोग की सामग्री की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी वार्डन की है। उन्होंने बताया कि शेष 61,147 रुपये से छात्राओं के लिए चारपाई खरीदने की बात लेखापाल ने कही थी, लेकिन अब तक इसकी खरीद नहीं हुई है। संजय कुमार के अनुसार पीएम श्री विद्यालय के साथ कस्तूरबा विद्यालय का अतिरिक्त दायित्व होने के कारण काम का दबाव अधिक था। उन्होंने दावा किया कि भौतिक सत्यापन नहीं होने पर पूर्व में कई भुगतानों को रोका भी गया था। इधर, कुछ छात्राओं ने कहा कि संजय कुमार के आने के बाद विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने वरीय अधिकारियों से मानवीय भूल की स्थिति में निलंबन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। फिलहाल निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापक का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, बायसी निर्धारित किया गया है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही वित्तीय अनियमितता के आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.