Purnia News: पेट्रोल पंप पर डीजल कम देने का आरोप, थाने में शिकायत
Purnia News: केनगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर पंचायत के एक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता ने डीजल कम देने का आरोप लगाया है। शिक्षक मो. अफसर ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर दुर्व्यवहार और हमला करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि आवेदन की जानकारी नहीं मिली है, जांच की जाएगी।
Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर पंचायत स्थित एनएच किनारे के एक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता ने डीजल कम देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में बनभाग गांव निवासी शिक्षक मो. अफसर ने पेट्रोल पंप के कर्मी एवं संचालक के विरुद्ध केनगर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि गुरुवार सुबह वाहन में डीजल भरवाने के दौरान माप में गड़बड़ी का संदेह होने पर विरोध किया जिस पर पेट्रोल पंप कर्मी और संचालक ने दुर्व्यवहार किया तथा धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास किया। केनगर थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने बताया कि आवेदन की जानकारी उन्हें नहीं मिली है।
आवेदन प्राप्त होने पर मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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