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Purnia News: पुलिस की कार्रवाई में एक दिन में 50 गिरफ्तार, 1.340 किलो स्मैक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक दिन में 50 आर

Purnia News: पुलिस की कार्रवाई में एक दिन में 50 गिरफ्तार, 1.340 किलो स्मैक जब्त

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक दिन में 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार एक अगस्त की कार्रवाई में विभिन्न मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ मादक पदार्थों की बरामदगी और वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 50 गिरफ्तार आरोपियों में 21 गैर-जमानती वारंट के आरोपी, 21 अन्य कांडों के आरोपी, चार शराब से जुड़े मामलों के आरोपी, तीन आर्म्स एक्ट के आरोपी तथा एक दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट का आरोपी शामिल है।

हत्या, हत्या के प्रयास, लूट तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार से जुड़े मामलों में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभियान के दौरान पुलिस ने 1.340 किलोग्राम स्मैक भी बरामद की। वहीं वाहन जांच अभियान में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख 97 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तीन मोटरसाइकिल, आठ मोबाइल फोन, एक टेंपो, तीन चाकू तथा एक जिंदा कारतूस भी जब्त किए।

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