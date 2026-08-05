Purnia News: 48 घंटे के शिव धुन कीर्तन से भक्तिमय हुआ कचनहर
Purnia News: जलालगढ़ के कचनहर वार्ड में 48 घंटे के शिव धुन कीर्तन का आयोजन हुआ। वैदिक भजनों और जयघोष ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया है। दूर-दूर से श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नेपाल से आई एक महिला कीर्तन मंडली विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आयोजन में ग्रामीणों का भी सक्रिय सहयोग है।
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड की चक पंचायत अंतर्गत कचनहर वार्ड संख्या 10 में आयोजित 48 घंटे के शिव धुन कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया है। वैदिक भजनों और हरे भोला, हरे शिव के जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। कीर्तन सुनने के लिए आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज से भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में पांच कीर्तन मंडलियां अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। वहीं नेपाल से आई महिला कीर्तन मंडली विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उनकी भक्ति गीतों की प्रस्तुति को सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसे रंग-बिरंगे बल्बों और झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शाम होते ही रोशनी से जगमगाता पंडाल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग पूरे उत्साह के साथ कीर्तन में शामिल होकर भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। आयोजन समिति के सदस्य नागेंद्र चौहान, सुधीर चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता कीर्तन को सफल बनाने में दिन-रात जुटे हुए हैं। ग्रामीण भी आयोजन में बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि पूरे 48 घंटे तक अखंड शिव धुन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।
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