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Purnia News: झीलटोला मैदान में फुटबॉल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का महापौर ने किया उदघाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -01purn27-झील टोला मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते महापौर विभा कुमारी पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं

Purnia News: झीलटोला मैदान में फुटबॉल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का महापौर ने किया उदघाटन

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं युवा समिति द्वारा आयोजित 43वीं फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ शनिवार को झील टोला फुटबॉल मैदान बाघमारा में किया गया।

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आयोजन का उद्घाटन

15 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन महापौर विभा कुमारी ने फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना, अनुशासन और निरंतर प्रयास के महत्व पर बल दिया। अपने संबोधन में महापौर विभा कुमारी ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि युवा समिति वर्षों से खेल संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का सराहनीय कार्य कर रही है।

खिलाड़ियों के लिए संदेश

महापौर ने खिलाड़ियों से कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा हैं। जीत मिलने पर उसे बनाए रखने की चुनौती होती है, जबकि हार हमें अपनी कमियों को सुधारकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि प्रयास ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। उम्मीद है कि अगले 15 दिनों तक खिलाड़ी और दर्शक दोनों अनुशासन एवं खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय देंगे।

स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति

मौके पर मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष बीरेंद्र उरांव, संयोजक मायाराम उरांव, सचिव रावण उरांव, आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र उरांव, वार्ड पार्षद संतोष यादव, पूर्व प्रमुख मंटू यादव, आयोजन समिति के सदस्य अजय हांसदा, संतोष कुमार भगत, हरि कुजूर, त्रिवेणी राय, एमएच रहमान, सीमा उरांव, श्याम सुंदर उरांव, विक्रम उरांव, ब्रजेश भारती, नाथू उरांव, राजेंद्र प्रसाद उरांव, दसलाल उरांव, नरेश श्रीवास्तव, सूर्य नारायण उरांव सहित खेल प्रेमी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

FAQs

43वीं फुटबॉल चैंपियनशिप कब शुरू हुई?
43वीं फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ शनिवार को किया गया।
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