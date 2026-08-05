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Purnia News: बनमनखी ने फलका को 2-0 से हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया में 43 वां फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा मैच खेला गया, जिसमें लिटिल स्टार क्लब झैावारी ने कम्पेशन फुटबॉल क्लब फलका को 2-0 से हराया। मैच के दौरान लिटिल स्टार क्लब के खिलाड़ी तोपन हेम्ब्रम को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और फुटबॉल प्रेमी भी उपस्थित थे।

Purnia News: बनमनखी ने फलका को 2-0 से हराया

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं युवा समिति पूर्णिया द्वारा आयोजित स्थानीय फुटबॉल मैदान झील टोला बाघमारा के प्रांगण में होने वाले 15 दिवसीय 43 वां फुटबॉल चैंपियनशिप एवं अन्य खेल कूद प्रतियोगिता का तीसरा मैच लिटिल स्टार क्लब झैावारी बनमनखी पूर्णिया और कम्पेशन फुटबॉल क्लब फलका कटिहार के बीच खेला गया। जिसमें लिटिल स्टार क्लब झैावारी बनमनखी पूर्णिया ने कम्पेशन फुटबॉल क्लब फलका कटिहार को खेल के दौरान 2-0 गोल से हराया। दोनों हीं टीम के खिलाड़ियों द्वारा बहुत हीं बेहतरीन मैच खेला गया। तोपन हेमब्रम जर्सी नं. 16 लिटिल स्टार क्लब झैावारी बनमनखी पूर्णिया के खिलाड़ी तोपन हेम्ब्रम को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार धर्मेन्द्र उरांव इंजिनियर के द्वारा मेमोंटो प्रदान किया गया।

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निर्णायक की भूमिका में मुख्य निर्णायक रजनीश कुमार पाण्डेय, राजेश मुर्मू, राहुल तिर्की, हर्षित आनंद एवं अभिषेक मिश्रा थे। कॉमेंटेटर संजय सोरेन, शुभम आनंद , टिंकू बाड़ा एवम् एवं प्रवीण थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथी के रूप में ई. धर्मेंद्र उरांव, रामाशीष उरांव, गुनेश्वर उरांव, लक्मी उरांव, तलेश्वर टूड्डू, महेन्दर उराव, योगेंदर उरांव, संजीव सिंह अन्य के साथ हीं स्थानीय गणमान्य एवं फुटबॉल प्रेमी उपस्थित थे।

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