Purnia News: विदेशी शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। दालकोला चेकपोस्ट पर मद्य निषेध विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में कुल 22.680 लीटर व
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। दालकोला चेकपोस्ट पर मद्य निषेध विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में कुल 22.680 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। विभाग ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एक आरोपी के जिम्मे से 21.180 लीटर शराब एवं एक जब्त की गई है। जबकि दूसरे आरोपी के पास से 1.500 लीटर शराब बरामद की गई है।
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