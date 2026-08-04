Purnia News: सनहा दर्ज कर भूल गई पुलिस, किशोर अब भी लापता
Purnia News: पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सतडोव से 14 वर्षीय किशोर गोलू उर्फ सुजीत कुमार का एक साल से रहस्यमय तरीके से लापता होना परिवार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बिना किसी सुराग के, परिजनों ने पुलिस की लापरवाही के कारण बच्चे की बरामदगी के लिए इनाम की घोषणा की है।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुफस्सिल थाना के सतडोव से करीब साल भर से एक 14 वर्षीय किशोर रहस्यमयी ढंग से लापता है। मामले में पुलिस की अब तक की कार्रवाई महज सनहा दर्ज करने तक सीमित है। किशोर का अब तक सुराग नहीं मिलने से परिजन परेशान हैं। थकहार कर परिजनों ने किशोर का सुराग लाने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि पिछले साल 21 जुलाई को सतडोव निवासी राजीव कुमार का 14 वर्षीय पुत्र गोलू उर्फ सुजीत कुमार बिना किसी को बताए घर से गायब हो गया था। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, जब कहीं सुराग नहीं मिला तो मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई गई।
परिजनों ने पुलिस को बताया था कि गोलू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने किसी पर कोई शक नहीं जताया। मुफस्सिल थाना पुलिस ने पिछले साल तीन अगस्त को आवेदन के आधार पर सनहा दर्ज किया और निश्चिंत हो गई। साल भर से पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली से किशोर की मां रीता देवी सहित परिवार के सदस्य व्यथित हैं। परिवार जनों का कहना है कि किशोर की मां पिछले साल 21 जुलाई को चम्पानगर गई थी। शाम में घर आई तो किशोर को गायब पाया। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला था कि किशोर को बेलौरी के पास देखा गया। थक हार कर पुलिस को आवेदन देकर बच्चे की बरामदगी की गुहार लगाई गई, परन्तु पुलिस ने मामले में सनहा दर्ज कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने उन्होंने हाल में पदभार ग्रहण किया है। पूछताछ में पता चला कि बच्चे के परिजनों ने ही मामले में सनहा दर्ज करने के लिए कहा था। अब तक के अपडेट को लेकर जानकारी ली जा रही है।
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