पत्नी और दुधमुंही बच्ची की हत्या में पति को उम्रकैद; बेटे के बयान पर दर्ज केस में 17 साल बाद फैसला

दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति सत्यनारायण मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर अलग से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Bihar Crime News: सत्रह साल पहले बांसबीटा से मां-बेटी के शव बरामद होने की घटना का शुक्रवार को अदालत में फैसला हुआ। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्वाती कुमारी सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति सत्यनारायण मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर अलग से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद बड़हारा थाना क्षेत्र के दरगाहा टोला निवासी दोषी पति को केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

अपर लोक अभियोजक हरेराम ठाकुर ने बताया कि 7 जुलाई 2009 को बड़हरा थाना क्षेत्र के बेलापेमू गांव निवासी मंगल मंडल ने अपनी बेटी मीरा और डेढ़ वर्षीय नातिन मधु की हत्या को लेकर अपने दामाद समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ बड़हरा थाना कांड संख्या 80/09 दर्ज कराया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने पति सत्यनारायण मंडल को पत्नी मीरा और उसकी मासूम बेटी मधु की हत्या का दोषी माना।

अभियोजन के अनुसार, 4 जुलाई 2009 को मीरा अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी मधु के साथ गांव में ही दूसरे घर टीवी देखने गई थी। देर रात तक दोनों के घर नहीं लौटने पर मायके वालों ने ससुराल पक्ष से पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान गांव के ही एक बांसबीटा से मीरा और उसकी बेटी मधु के शव बरामद हुए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई। मृतका के पिता का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद से ही मीरा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार की ओर से कई बार पंचायती कर ससुराल वालों को समझाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन बात नहीं बनी।

धमकी के बाद रास्ते में घेरकर जानलेव हमला अपर लोक अभियोजक राहुल राजा ने बताया कि मृतका मीरा देवी की हत्या के मामले में उसके पुत्र राहुल कुमार के बयान पर सरसी थाना प्राथमिकी दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार 13 मार्च 2021 को जीरा देवी दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान सड़क पर पहले से खड़े आरोपियों ने उन्हें धमकी दी थी। कुछ ही देर बाद जब वह उसी रास्ते से गुजरीं तो आरोपियों ने लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।