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पत्नी और दुधमुंही बच्ची की हत्या में पति को उम्रकैद; बेटे के बयान पर दर्ज केस में 17 साल बाद फैसला

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि
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दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति सत्यनारायण मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर अलग से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पत्नी और दुधमुंही बच्ची की हत्या में पति को उम्रकैद
पत्नी और दुधमुंही बच्ची की हत्या में पति को उम्रकैद

Bihar Crime News: सत्रह साल पहले बांसबीटा से मां-बेटी के शव बरामद होने की घटना का शुक्रवार को अदालत में फैसला हुआ। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्वाती कुमारी सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति सत्यनारायण मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर अलग से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद बड़हारा थाना क्षेत्र के दरगाहा टोला निवासी दोषी पति को केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

अपर लोक अभियोजक हरेराम ठाकुर ने बताया कि 7 जुलाई 2009 को बड़हरा थाना क्षेत्र के बेलापेमू गांव निवासी मंगल मंडल ने अपनी बेटी मीरा और डेढ़ वर्षीय नातिन मधु की हत्या को लेकर अपने दामाद समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ बड़हरा थाना कांड संख्या 80/09 दर्ज कराया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने पति सत्यनारायण मंडल को पत्नी मीरा और उसकी मासूम बेटी मधु की हत्या का दोषी माना।

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अभियोजन के अनुसार, 4 जुलाई 2009 को मीरा अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी मधु के साथ गांव में ही दूसरे घर टीवी देखने गई थी। देर रात तक दोनों के घर नहीं लौटने पर मायके वालों ने ससुराल पक्ष से पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान गांव के ही एक बांसबीटा से मीरा और उसकी बेटी मधु के शव बरामद हुए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई। मृतका के पिता का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद से ही मीरा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार की ओर से कई बार पंचायती कर ससुराल वालों को समझाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन बात नहीं बनी।

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धमकी के बाद रास्ते में घेरकर जानलेव हमला

अपर लोक अभियोजक राहुल राजा ने बताया कि मृतका मीरा देवी की हत्या के मामले में उसके पुत्र राहुल कुमार के बयान पर सरसी थाना प्राथमिकी दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार 13 मार्च 2021 को जीरा देवी दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान सड़क पर पहले से खड़े आरोपियों ने उन्हें धमकी दी थी। कुछ ही देर बाद जब वह उसी रास्ते से गुजरीं तो आरोपियों ने लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

महिला की हत्या में पति-पत्नी को मिली उम्रकैद

एक जमीन विवाद में पड़ोसी महिला को पहले सड़क पर रोककर हत्या की धमकी दी गई और कुछ देर बाद कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली गई। करीब पांच साल पुराने इस हत्याकांड में अदालत ने शुक्रवार को पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देशमुख की अदालत ने सरसी थाना क्षेत्र के पारसमणि गांव निवासी उपेन्द्र साह और उसकी पत्नी नीलम देवी को उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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