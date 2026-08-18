पूर्णिया का जफर निकला बड़ा आतंकी, जैश-ए-मुहम्मद के लिए करता था काम; एटीएस ने मेरठ से दबोचा

जफर आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के लिए काम करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मदरसों में उसका कनेक्शन उजागर हुआ है।

बिहार के पूर्णिया निवासी मो. जफर को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग करने के आरोप में उसे अरेस्ट किया है। जफर आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के लिए काम करता था। रविवार को पकड़े गए जफर से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मदरसों में उसका नेटवर्क चलता है। सुरक्षा एजेंसी उसके इंटरनेशनल नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।

आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी में रकम पाकिस्तान के नंबर पर ट्रांसफर की थी। जिहाद के लिए मदरसों से चंदे के तौर पर जुटाई गई रकम को लेकर और गहनता से पड़ताल की जा रही है। एटीएस ने आरोपी जफर को सोमवार को लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी को एटीएस की बड़ी सफलता के रूप में देखा गया है। माना जा रहा है कि कई नई जानकारियां मिली हैं जिनकी लीड पर एटीएस आगे काम कर रही है।

मसूद अजहर से प्रभावित है जफर एटीएस के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संदिग्ध के सक्रिय होने और मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजे जाने की गोपनीय सूचना पर छानबीन शुरू की गई थी। चंदे की रकम जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े लोगों को भेजे जाने का तथ्य भी सामने आया था। एटीएस की जांच में सामने आया कि आरोपी जफर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित है और अजहर के बयानों को साझा करके लोगों को भारत में हिसात्मक जेहाद के लिए भड़का रहा था।