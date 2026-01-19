पूर्णिया एयरपोर्ट से 8 दिनो तक दिल्ली की फ्लाइटें बंद, क्या है वजह
दिल्ली के हवाई क्षेत्र से कोई भी विमान न तो आ सकेगा और न ही जा सकेगा। दिल्ली से रोजाना 10.45 बजे पूर्णिया की उड़ान भरने वाली टाटा इंडिगो की एयर बस भी कैंसल रहेगी। आठ दिनों तक न तो दिल्ली से फ्लाइट पूर्णिया आयेगी और न ही पूर्णिया से दिल्ली जायेगी।
गणतंत्र दिवस के पूर्वाभ्यास को लेकर दिल्ली में 19 से 26 जनवरी तक रोजाना 145 मिनट का क्लोजर रहेगा। इस दौरान सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे(आईजीआई) पर उड़ानें प्रभावित होंगी।
इसके चलते दिल्ली-पूर्णिया-दिल्ली की कुल 16 उड़ानें प्रभावित रहेंगी। टाटा इंडिगो ने पूर्णिया-दिल्ली फ्लाइट के लिए 19 से 26 जनवरी तक टिकट की बुकिंग पहले से ही बंद कर दी है। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के पूर्वाभ्यास के कारण 19 से 26 जनवरी तक एयर क्लोजर है। इस दौरान दिल्ली के अलावा बांकी रुट पर चलने वाले फ्लाइट का परिचालन पूर्ववत होता रहेगा।