पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का अलग अंदाज़, ऐसे लिबास में संसद पहुंचे कि मीडिया पीछे पड़ गई

सोमवार को पप्पू यादव ऐसा लिबास पहनकर संसद पहुंचे कि मीडिया के कैमरे पीछे पड़ गए। पप्पू यादव ने एक ऐसा ओवर कोट पहन रखा जो आगे से सफेद और पीछे से केसरिया रंग का था।

Pappu Yadav Style: बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने अलग-अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं। सोमवार को पप्पू यादव ऐसा लिबास पहनकर संसद पहुंचे कि मीडिया के कैमरे पीछे पड़ गए। पप्पू यादव ने एक ऐसा ओवर कोट पहन रखा जो आगे से सफेद और पीछे से केसरिया रंग का था। उस पर आगे और पीछे सियासी बातें लिखी हुई थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनैतिक प्रहार भी किया।

पप्पू यादव ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को अपनी निजी गरिमा का ख्याल न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखना चाहिए। वैसे मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं किसी 76 साल के बच्चे की नहीं जिसे मर्यादा/गरिमा की समझ न हो।

पप्पू यादव की पीठ पर लिखा था- चंदा चोरी पर सरकार मौन क्यों? इस महाघोटाले का मास्टरमाइंड कौन? आस्था का सौदा मंजूर नहीं, दोषियों को जेल भेजो। भगवान के नाम पर व्यापार, शर्म करो सरकार। राम नाम की लूट मची है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ओवर कोट के आगे के हिस्से में भी नीट पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें लिखी हुई थीं। कहा गया कि सरकार नीट पेपर लीक करके बच्चों के भविष्य से खिलावाड़ नहीं करे।

सोमवार संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन नीट पेपर लीक, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, सोनम वांगचुक के अनशन जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शुरुआत में ही ऐसा बवाल मचा कि स्पीकर ओम बिड़ला ने दोपहर तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को छह बार स्थगित करना पड़ा। कई सांसद पोस्टर-बैनर लेकर सदन में पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज को लाठी के बल पर दबाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे थे तो उनपर लाठी चलाना जरूरी नहीं था।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चे बीमार हैं और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। हम लोग शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। लेकिन, सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यह बहुत गलत हो रहा है।