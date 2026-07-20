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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का अलग अंदाज़, ऐसे लिबास में संसद पहुंचे कि मीडिया पीछे पड़ गई

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोमवार को पप्पू यादव ऐसा लिबास पहनकर संसद पहुंचे कि मीडिया के कैमरे पीछे पड़ गए। पप्पू यादव ने एक ऐसा ओवर कोट पहन रखा जो आगे से सफेद और पीछे से केसरिया रंग का था।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का अलग अंदाज़, ऐसे लिबास में संसद पहुंचे कि मीडिया पीछे पड़ गई

Pappu Yadav Style: बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने अलग-अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं। सोमवार को पप्पू यादव ऐसा लिबास पहनकर संसद पहुंचे कि मीडिया के कैमरे पीछे पड़ गए। पप्पू यादव ने एक ऐसा ओवर कोट पहन रखा जो आगे से सफेद और पीछे से केसरिया रंग का था। उस पर आगे और पीछे सियासी बातें लिखी हुई थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनैतिक प्रहार भी किया।

पप्पू यादव ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को अपनी निजी गरिमा का ख्याल न हो तो कम-से-कम पद की मर्यादा रखना चाहिए। वैसे मैं पीएम साहब की बात कर रहा हूं किसी 76 साल के बच्चे की नहीं जिसे मर्यादा/गरिमा की समझ न हो।

पप्पू यादव की पीठ पर लिखा था- चंदा चोरी पर सरकार मौन क्यों? इस महाघोटाले का मास्टरमाइंड कौन? आस्था का सौदा मंजूर नहीं, दोषियों को जेल भेजो। भगवान के नाम पर व्यापार, शर्म करो सरकार। राम नाम की लूट मची है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ओवर कोट के आगे के हिस्से में भी नीट पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें लिखी हुई थीं। कहा गया कि सरकार नीट पेपर लीक करके बच्चों के भविष्य से खिलावाड़ नहीं करे।

मीडिया से मुखातिब पप्पू यादव

सोमवार संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन नीट पेपर लीक, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, सोनम वांगचुक के अनशन जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शुरुआत में ही ऐसा बवाल मचा कि स्पीकर ओम बिड़ला ने दोपहर तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को छह बार स्थगित करना पड़ा। कई सांसद पोस्टर-बैनर लेकर सदन में पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज को लाठी के बल पर दबाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे थे तो उनपर लाठी चलाना जरूरी नहीं था।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चे बीमार हैं और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। हम लोग शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। लेकिन, सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यह बहुत गलत हो रहा है।

पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मानसून और मानसून सत्र दोनों प्रो-ऐक्टिव हों तो दोनों बहुत प्रोटक्टिव होते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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