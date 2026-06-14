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रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में हत्या हुई, बोले पप्पू यादव; सम्राट चौधरी सरकार से न्याय की मांग

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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दिलीप कुमार ने एक्स पर लिखा कि यह बहुत ही दुखद है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनम्र श्रद्धांजलि। नेपाल में संदिग्ध स्थिति में मौत। यह मौत है या हत्या?

रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में हत्या हुई, बोले पप्पू यादव; सम्राट चौधरी सरकार से न्याय की मांग

खान सर कोचिंग सेंटर विवाद प्रकरण में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेपाल के एक होटल में रौशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक, उनकी मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। लेकिन प्रिंस यादव की मौत को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने हत्या बताया है। पप्पू यादव ने प्रिंस यादव की हत्या होने का दावा करते हुए बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है।

पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, ‘ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या! यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो! एक भाई जेल में बंद हैं,दूसरे की हत्या! मेरी संवेदना परिवार के साथ है!’

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इधर छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप कुमार ने एक्स पर लिखा, 'बहुत ही दुखद है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनम्र श्रद्धांजलि। नेपाल में संदिग्ध स्थिति में मौत। यह मौत है या हत्या ? किसी की साजिश तो नही है ? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।'

प्रिंस यादव की मौत के बाद एक्स पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक्स पर कई लोग यह कह रहे हैं कि प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या हुई है तो कई लोग यह भी कह रहे हैं कि उनकीी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि, अभी नेपाल पुलिस की तरफ से इसपर कुछ भी नहीं कहा गया है।

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मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 02 जून क त पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले में प्रिंस यादव भी आरोपी थे। सहरसा जिले के रहने वाले प्रिंस यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो नेपाल के एक होटल में ठहरे हुए थे और वहीं उनकी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है।

इसी महीने की 2 तारीख को खान सर के कोचिंग सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच विवाद शुरू हुआ था। खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर हमले और तोड़फोड़ के बााद से प्रिंस यादव के भाई रौशन आनंद सर बेउर जेल में बंद हैं। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में है और अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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