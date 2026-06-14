रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में हत्या हुई, बोले पप्पू यादव; सम्राट चौधरी सरकार से न्याय की मांग

दिलीप कुमार ने एक्स पर लिखा कि यह बहुत ही दुखद है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनम्र श्रद्धांजलि। नेपाल में संदिग्ध स्थिति में मौत। यह मौत है या हत्या?

खान सर कोचिंग सेंटर विवाद प्रकरण में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेपाल के एक होटल में रौशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक, उनकी मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। लेकिन प्रिंस यादव की मौत को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने हत्या बताया है। पप्पू यादव ने प्रिंस यादव की हत्या होने का दावा करते हुए बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है।

पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, ‘ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद जी के भाई प्रिंस जी की नेपाल विराटनगर में हत्या! यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो! एक भाई जेल में बंद हैं,दूसरे की हत्या! मेरी संवेदना परिवार के साथ है!’

इधर छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप कुमार ने एक्स पर लिखा, 'बहुत ही दुखद है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनम्र श्रद्धांजलि। नेपाल में संदिग्ध स्थिति में मौत। यह मौत है या हत्या ? किसी की साजिश तो नही है ? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।'

प्रिंस यादव की मौत के बाद एक्स पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक्स पर कई लोग यह कह रहे हैं कि प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या हुई है तो कई लोग यह भी कह रहे हैं कि उनकीी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि, अभी नेपाल पुलिस की तरफ से इसपर कुछ भी नहीं कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 02 जून क त पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले में प्रिंस यादव भी आरोपी थे। सहरसा जिले के रहने वाले प्रिंस यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो नेपाल के एक होटल में ठहरे हुए थे और वहीं उनकी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है।