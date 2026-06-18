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पप्पू यादव ने जब हारमोनियम पर छेड़ दी तान.., देखें पूर्णिया सांसद का वीडियो

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पप्पू यादव का एक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हारमोनियम पर ऊंगलियां फेर कर सुर-तान छेड़ते नजर आ रहे हैं। सांसद ने लिखा है कि आज उनके मन को सुकून मिला है। 

पप्पू यादव ने जब हारमोनियम पर छेड़ दी तान.., देखें पूर्णिया सांसद का वीडियो

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव अक्सर चर्चा में रहते हैं। सांसद पप्पू यादव अपने क्षेत्र में जहां काफी सक्रिय माने जाते हैं तो वहीं वो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। अब पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि, यह वीडियो उनकी राजनीति या फिर किसी मुद्दे पर उनके बेबाक अंदाज या बोल का नहीं है बल्कि यह वीडियो है उनके संगीत से जुड़ाव का। दरअसल सांसद पप्पू यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो हारमोनियम बजाते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव के साथ कई लोग मौजूद हैं और वो हारमोनियम पर सुर और तान छेड़ रहे हैं।

पप्पू यादव ने हारमोनियम बजाने का यह वीडियो अपने फेसबुक फेज पर भी शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पप्पू यादव ने लिखा, ‘यह तान सेवा की है, संवेदना की है और इंसानियत की है। आज मेरे पूर्णिया आवास पर एक कलाकार आए, जो शाारीरिक रूप से दिव्यांग होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। उनके पास प्रतिभा थी, सुर थे लेकिन साधन नहीं थे। उनकी कला को आगे बढ़ाने के छोटे से प्रयास के रूप में हमने उन्हें एक हारमोनियम भेंट किया। उन्होंने उसी हारमोनियम पर विरहा सुनाया, तो वातावरण भावनाओं से भर गया। उनके गीत में संघर्ष था, दर्द था और जीवन की सच्चाई थी।’

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पप्पू यादव ने आगे लिखा, ‘उन्हें सुनते-सुनते मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए, जब कभी हारमोनियम सीखने की कोशिश किया करता था। फिर मैंने भी कुछ पल के लिए हारमोनियम पर हाथ आजमाया। उस क्षण एहसास हुआ कि किसी जरुरतमंद की मदद केवल वस्तु देने का नाम नहीं, बल्कि उसके सपनों, उसकी प्रतिभा और उसके आत्मविश्वस को नई उड़ाने देने का नाम है। आज मन को जो सुकून मिला, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।’

शोकाकुल परिवार को भी मदद

इधर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रूपौली प्रखंड के दो शोकाकुल परिवारों से बुधवार को मुलाकात की है। सांसद बसंतपुर पंचायत के कदम टोला वार्ड संख्या-02 पहुंचे जहां 32 वर्षीय राजलाल हांसदा की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली और परिजनों को सांत्वना दी। सांसद ने अपनी ओर से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।

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खान और रौशन सर विवाद पर दिया था बयान

इससे पहले पप्पू यादव ने फैजल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद पर भी बयान दिया था। पप्पू यादव ने हाल ही में एक्स पर लिखा था, ‘ ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद जी के भाई प्रिंस की नेपाल विराटनगर में हत्या! यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार नेपाल प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। हत्यारों पर अविलंब कार्रवाई हो!एक भाई जेल में बंद हैं,दूसरे की हत्या!मेरी संवेदना परिवार के साथ है।’

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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