Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspurnia mp Pappu Yadav LIVE update mp mla court bail plea beur jail patna
Pappu Yadav LIVE: पप्पू यादव जेल में रहेंगे या जमानत मिलेगी? एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई

Pappu Yadav LIVE: पप्पू यादव जेल में रहेंगे या जमानत मिलेगी? एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई

संक्षेप:

Pappu Yadav LIVE: पप्पू यादव पर चल रहा यह मामला वर्ष 1995 का है। आरोप के अनुसार शैलेंद्र प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का मकान किराए पर लिया। बाद में पता चला कि वह मकान श्री यादव ने धोखाधड़ी पूर्वक अपना कार्यालय चलाने के लिए लिया था।

Feb 09, 2026 09:59 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Pappu Yadav LIVE: बिहार के पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए आज का दिन बेहद अहम है। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद यह तय हो जाएगा कि सांसद अभी जेल में ही रहेंगे या फिर उन्हें राहत मिल जाएगी। इससे पहले रविवार की दोपहर पप्पू यादव को पीएमसीएच के कैदी वार्ड से बेऊर जेल भेज दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें भर्ती योग्य नहीं पाया था। जेल भेजे जाने से पहले डॉक्टरों की टीम ने उनकी सेहत सामान्य पाया था। डॉक्टरों ने कहा था कि सांसद का बीपी बढ़ा हुआ है पर इसकी नियमित दवा ले रहे हैं। खतरे की बात नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीने और पीठ में दर्द होने पर उनका उपचार किया गया तथा जरूरी दवाएं दे दी गई हैं। जेल में भी डॉक्टर ख्याल रखेंगे। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया था कि डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने की सलाह दी थी। बता दें कि धोखाधड़ी पूर्वक मकान किराया पर लेने और धमकी देने के करीब 31 साल पुराने एक मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने सांसद पप्पू यादव को दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

9:59 AM- Pappu Yadav LIVE: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पटना जिला परिषद ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की घोर निंदा की है। इसे बिहार सरकार की कायराना कार्रवाई बताया है। भाकपा पटना जिला परिषद के सचिव विश्वजीत कुमार ने कहा कि आज जब वे पूर्णिया के सांसद हैं और महिलाओं तथा समाज की समस्या उठा रहे हैं, एक 31 साल पुराने मामले में रात के अंधेरे में उन्हें गिरफ्तार करना सरकार की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। इसकी भाकपा की पटना जिला परिषद घोर निंदा करती है और अविलंब रिहाई की मांग करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से बिहार में बीजेपी के गृहमंत्री हुए हैं बेटियों-महिलाओं पर हमले तेज हुए हैं।

9:44 AM- Pappu Yadav LIVE: पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर क्या बोले शिवानंद तिवारी

पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की आलोचना की है। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि वे ऐसे एकमात्र राजनेता हैं, जिन्होंने तीन बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। छह बार के सांसद हैं। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो, जो इतनी ऊर्जा और फुर्ती के साथ हर जगह मौजूद रहता हो।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान यह पूरे बिहार ने देखा कि पप्पू यादव बिना मास्क के श्मशान घाट पर मौजूद रहते थे। कंकड़बाग इलाके में जब छाती भर पानी भरा हुआ था, लोग पीने के पानी को तरस रहे थे तब पप्पू यादव लोगों तक पीने का पानी पहुंचा रहे थे। आज वही पप्पू यादव गिरफ्तार हैं। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी पुराने मामले में हुई है।

देश की न्याय व्यवस्था की यह एक विडंबना है कि मुकदमे 25–30 वर्षों तक चलते रहते हैं और अचानक किसी एक दिन गिरफ्तारी हो जाती है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर न्यायपालिका और पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी।

9:36 AM- Pappu Yadav LIVE: सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समर्थकों ने उनकी कथित गलत तरीके से गिरफ्तारी के खिलाफ तथा सकुशल रिहाई की मांग को लेकर पूर्णिया के अर्जुन भवन में एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार एवं पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पप्पू यादव एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए बबलू भगत, इस्राइल आजाद, अफरोज आलम मुखिया और संजय सिंह ने कहा कि पप्पू यादव की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं हाई शुगर, फैटी लीवर, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैर की परेशानी आदि को नजरअंदाज कर उनके साथ एक दुर्दांत अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कानून का दुरुपयोग कर एक जननेता को फंसाने का प्रयास कर रही है।

9:23 AM- Pappu Yadav LIVE: पटना पुलिस ने अदालत से जारी वारंट और कुर्की जप्ती आदेश के बाद पप्पू यादव को सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय के समक्ष पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लाकर पेश किया था। गिरफ्तारी के बाद तबीयत खराब होने की स्थिति में पप्पू यादव को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया था। अदालत ने पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद वापस इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजे जाने का आदेश दिया था।

9:14 AM- Pappu Yadav LIVE: पप्पू यादव पर क्या है आरोप

यह मामला वर्ष 1995 का है। आरोप के अनुसार शैलेंद्र प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का मकान किराए पर लिया। बाद में पता चला कि वह मकान श्री यादव ने धोखाधड़ी पूर्वक अपना कार्यालय चलाने के लिए लिया था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी संख्या 552/ 1995 दर्ज कराई थी। मामले में लगातार अनुपस्थिति के कारण अदालत ने पूर्व में श्री यादव समेत इस मामले के तीन अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट और इश्तेहार जारी किया था , जिसके बाद तीन फरवरी 2026 को कुर्की जप्ती का आदेश भी जारी किया गया था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Pappu Yadav Bihar Police Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।