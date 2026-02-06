Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPurnia MP Pappu Yadav be arrested police team arrived at Patna residence 35-year-old case
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव होंगे गिरफ्तार? पटना आवास पर पहुंची पुलिस की टीम, 35 साल पुराना मामला

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव होंगे गिरफ्तार? पटना आवास पर पहुंची पुलिस की टीम, 35 साल पुराना मामला

संक्षेप:

पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट दिखाया पर सासंद मानने को तैयार नहीं हुए। पप्पू यादव के समर्थक गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। 35 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश की बात बताई जा रही है।

Feb 06, 2026 11:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Pappu Yadav Arresting: पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पटना के मंदिरी स्थित सांसद के आवास पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव सहयोग नहीं कर रहे हैं।पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट दिखाया पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। पप्पू यादव के समर्थक गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। 35 साल पुराने एक केस में उनके खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट हासिल किया है। गिरफ्ताी के लिए दोनों ओर से खींच तान चल रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी कर मकान किराये पर लेने और धमकी देने के एक केस में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश पिछले दिनों जारी किया था। उसके बाद भी पप्पू यादव न्यायालय मं हाजिर नही यह आदेश विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत द्वारा दिया गया था। अदालत ने जिन अन्य आरोपितों के खिलाफ यह आदेश पारित किया था, उनमें शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद शामिल हैं। आरोपितों की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह सख्त कदम उठाया गया है। पुलिस सांसद को हर हाल में अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ी है।

मामला 1995 का है। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने पप्पू यादव पर आरोप लगाया कि उनका मकान धोखाधड़ी के जरिए किराए पर लिया गया। मकान मालिक को बाद में पता चला कि उनके घर का इस्तेमाल सांसद का कार्यालय चलाने के लिए किया जा रहा था। किराए पर लेते समय तथ्यों को छुपाया गया था। कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था लेकिन इसे तामिल नहीं कराया जा सका।

पुलिस की कार्रवाई पर पप्पू यादव हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कहा कि जहानाबाद नीट छात्रा की लड़ाई लड़ने के कारण पुलिस के पेट में दर्द हो गया। यह बदले की कार्रवाई की जा रही है लेकिन पप्पू यादव इससे ना रुकेगा ना झुकेगा। मैं अपना काम करता रहुंगा जेल भेजो या फांसी दे दो। उन्होंने कहा कि दो दिन में धरना होना है इससे डरकर यह कार्रवाई की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Pappu Yadav
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।