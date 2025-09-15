Purnia fly today MP Pappu Yadav tweet before Modi arrival Credit war at the airport आज से पूर्णिया उड़ान भरेगा, मोदी के आगमन के पहले सांसद पप्पू यादव का ट्वीट; एयरपोर्ट पर क्रेडिट वॉर?, Bihar Hindi News - Hindustan
आज से पूर्णिया उड़ान भरेगा, मोदी के आगमन के पहले सांसद पप्पू यादव का ट्वीट; एयरपोर्ट पर क्रेडिट वॉर?

पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया के लिए चुनाव पूर्व लिया हर संकल्प को ससमय पूर्ण करना परम लक्ष्य था जो पूरा हुआ। आज से पूर्णिया आसमान में उड़ान भरेगा, विकास की नई गाथा रचेगा।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णियाMon, 15 Sep 2025 12:13 PM
बिहार का महत्पूर्ण जिला पूर्णिया आज से एविएशन मैप पर आ जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करगें और पहले फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीमांचल वासियों का दशकों पुराना सपना पूरा होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। एयरपोर्ट को लेकर क्रेडिट वॉर सतह पर आ गया है। एनडीए के घटक दल अपनी उपलब्धि बताककर पहले से प्रचारित कर रहे हैं, इस बीच पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट कर इसे संकल्प और समर्पण का परिणाम बताया है। उन्होंने बड़ा सा विज्ञापन जारी कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पोस्ट में लिखा है- "प्रणाम पूर्णिया। पूर्णिया के लिए चुनाव पूर्व लिया हर संकल्प को ससमय पूर्ण करना परम लक्ष्य! आज से पूर्णिया आसमान में उड़ान भरेगा, विकास की नई गाथा रचेगा। बीस साल दूर था एक वर्ष तीन माह में सेवा समर्पण से समग्र प्रगति का समुचित प्रयास किया। यह अनवरत निरंतर जारी रहेगा। प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया जोहार पूर्णिया! पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र सीमांचल कोसी क्षेत्र को प्रगति पथ पर आगे लाकर देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना है।"

आज(सोमवार को) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर, असम, मेघालय के दौरे के बाद कोलकाता होते हुए सोमवार को पूर्णिया पहुंचेंगे। पूर्णिया की सरजमीं से बिहार के विकास के लिए पीएम 40000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की भी घोषणा करेंगे, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। वह अहमदाबाद से आने वाली स्टार एयर की फ्लाइट के यात्रियों को रिसीव करेंगे तो कोलकाता जाने वाले इंडिगो के हवाई यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

