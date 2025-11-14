Hindustan Hindi News
Purnia District Result LIVE: पूर्णिया की 7 सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA ने जीती थीं तीन सीटें

संक्षेप: Purnia District Seats Overall Results: पूर्णिया जिले की कसबा, बनमनखी, रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर और बायसी कुल 7 विधानसभा सीटों में से 2020 में तीन पर एनडीए को जीत मिली थी। दो पर महागठबंधन और एक-एक सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और निर्दल जीते थे।

Fri, 14 Nov 2025 AM
Purnia District Seats Overall Results: पूर्णिया जिले की विधानसभा सीटों कसबा, बनमनखी, रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर और बायसी कुल सात सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे।शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जिले की 7 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन को दो सीटों से संतोष करना पड़ा था। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और एक सीट निर्दल के खाते में गई थी।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 2 सीटें और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 1 सीट मिली थीं। बीजेपी से विजय कुमार खेमका ने पूर्णिया और कृष्ण कुमार ऋषि ने बनमनखी सीट जीती थी। NDA की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) की लेसी सिंह ने धमदाहा सीट जीती थी। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अफाक आलम ने कसबा सीट जीती। एआईएमआईएम के अमौर अख्तरुल ईमान ने अमौर सीटी जीती थी। राजद के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बायसी सीट जीती। रुपौली सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह जीते थे।

इन प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला

कसबा

मो. इरफान आलम कांग्रेस

नितेश कुमार सिंह एलजेपी

बनमनखी

कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी

ऋषि देव नारायण रजक कांग्रेस

रूपौली

कलाधर मंडल जेडीयू

बीमा भारती आरजेडी

धमदाहा

लेशी सिंह जेदयू

संतोष कुशवाहा आरजेडी

पूर्णिया

विजय कुमार खेमका बीजेपी

जितेंद्र यादव कांग्रेस

अमौर

सबा जफर जदयू

जलील मस्तान कांग्रेस

बायसी

विनोद यादव बीजेपी

अब्दुस सुब्हान राजद

मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।