तीसरी कसम के बाद ‘अपना अमिताभ’ में पूर्णिया की मिट्टी की खुशबू, फिल्म फेस्टिवल में मिल वाहवाही

संक्षेप: फिल्म में 70 और 80 के दशक के अमिताभ बच्चन के ‘एंग्री यंग मैन’ वाले अंदाज की झलक साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि “अपना अमिताभ” को लेकर युवा दर्शकों से लेकर सिनेमा प्रेमियों में खासा उत्साह है।

राज कपूर की ऐतिहासिक फिल्म तीसरी कसम में गढ़बनैली मेले के दृश्य के बाद एक बार फिर पूर्णिया की मिट्टी और यहां की कहानी पूरे देश के रूपहले पर्दे पर नजर आने वाली है। मूल रूप से पूर्णिया के रहने वाले फिल्मकार अजय आनंद की बहुप्रतीक्षित हिंदी फीचर फिल्म “अपना अमिताभ” 12 दिसंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी पूर्णिया जिले के डकैता मीरगंज गांव की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें संघर्ष, सम्मान और सामाजिक न्याय का सशक्त संदेश दिया गया है। फिल्म ‘अपना अमिताभ’ के पूर्णिया से जुड़ी होने के कारण स्थानीय लोगों में इसको लेकर विशेष गर्व और उत्सुकता का माहौल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोशल मीडिया पर लोग इसे जमकर प्रमोट कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि “अपना अमिताभ” न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि समाज को एक मजबूत संदेश भी देगी। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दर्शकों को फिल्म में 70 और 80 के दशक के अमिताभ बच्चन के ‘एंग्री यंग मैन’ वाले अंदाज की झलक साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि “अपना अमिताभ” को लेकर युवा दर्शकों से लेकर सिनेमा प्रेमियों में खासा उत्साह है।

सफाई योद्धाओं के संघर्ष की कहानी फिल्म की कहानी समाज के उस वर्ग के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शहरों की सफाई व्यवस्था संभालता है, लेकिन सम्मान और अधिकार से अक्सर वंचित रह जाता है। “अपना अमिताभ” इन सफाई योद्धाओं के संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक हक की लड़ाई को बड़े पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में भावनात्मक दृश्यों के साथ दमदार एक्शन और संवादों का भी खास प्रभाव रहेगा।

अनुपम श्याम निभाएंगे अहम भूमिका टीवी सीरियल और टेली फिल्म में चर्चित ‘ठाकुर सज्जन सिंह’ की अहम भूमिका वाले सिने कलाकार अनुपम श्याम महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ विजय रावल, जय थककर, ज्योत सिंह चहल, हेमंत माहौर, मुकेश भट्ट, सुरुचि वर्मा, विनय अंबष्ट, पोशक बेहरा, जितेंद्र सिंह, हनुमान, अमित घोष शरत सोनू समेत कई कलाकार अलग-अलग भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

अजय आनंद का बॉलीवुड सफर मूलतः बिहार के पूर्णिया जिले से ताल्लुक रखने वाले अजय आनंद पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उन्होंने दिल्ली के रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की थी और बतौर लेखक व निर्देशक पहचान बनाई। इससे पहले उनकी फिल्म “लंगड़ा राजकुमार” भी दर्शकों के बीच सराही गई थी। अजय आनंद का कहना है कि वे अमिताभ बच्चन के 70-80 के दशक के संघर्षशील और विद्रोही किरदारों से हमेशा प्रभावित रहे हैं और उसी सोच को “अपना अमिताभ” के जरिए नए अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि इस फिल्म के बाद “अपना अमिताभ रिटर्न्स” की स्क्रिप्ट भी तैयार है, जिस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा।