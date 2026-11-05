मुख्यमंत्री जी अब बख्स दीजिए, सीएम सम्राट पर चौधरी पप्पू यादव का तंज; BJP, RSS पर भी हमला
पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 40 सालों से बिहार बदनाम होता रहा है। कभी गरीबी के नाम पर तो कभी बेरोजगारी के लिए। हमारे पर पलायन के अलावा कोई उपाय नहीं है।
Pappu Yadav on CM Samrat Choudhary: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद सह कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(आरएसएस) पर भी निशाना साधा है। पप्पू यादव ने यह बयान झारखंड के देवघर में मीडिया कर्मियों के साथ वार्ता में दिया। वे पूजा करने वैद्यनाथ धाम गए थे।इससे पहले वे एक कार्यक्रम में भाग लेने धनबाद गए थे।
सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में बिहार की विधि व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है। लोगों ने सरकार ही गलत चुन लिया है। मीडिया को संबोधित तरते हुए कहा कि रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर? गोबर पर घी डालिएगा तो किसकी महक आएगी? बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह।
पप्पू यादव ने कहा कि बिहार पिछले 40 सालों से देश भर में बदनाम हो रहा है। कभी गरीबी के लिए तो कभी बेरोजगारी के लिए। कभी जात-पात के नाम पर तो कभी नफरत और बैकवार्ड-फॉरवार्ड के नाम पर। आज हमारे पास पलायन के अलावा कुछ नहीं बचा है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मुख्यमंत्री जी अब बख्श दीजिए। अब कितना अपमानित करवाएंगे। घर-घर बेटी सुरक्षित नहीं है। व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है। खगड़िया में व्यापारी को गोली मार दी गयी। मधुबनी में पुलिस वाले ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। कई बेटियों से रेप करके उनकी जान ले ली गई और मुख्यमंत्री अपराध और क्राइम कर रहे हैं। जय हो। पप्पू यादव का इशारा सम्राट चौधरी के एक वीडियो की ओर था जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
पप्पू यादव ने राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी उठाया। कहा कि सावरकर और दीन दयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में श्रीराम को भगवान नहीं माना। अब उनके मंदिर से भी चोरी हो गई। उन्होंने कहा कि घोर कलियुग आ गया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भी पप्पू यादव ने निशाना साधा। कहा कि जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए जिन्होंने(भगवान कृष्ण) क्रांति की रचना रची उन्हें भीअपमानित किया जा रहा है। इससे तो लगता है कि भारत पर काल मंडरा रहा है। बागेश्वर बाबा का भागवान श्रीकृष्ण को लेकर एक वीडियो चर्चा में है। हालांकि, वे अपने वक्तव्य पर खेद प्रकट कर चुके हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान का विरोध किया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें