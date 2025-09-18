Purnea becoming political hub in Bihar elections Chirag Priyanka Gandhi raillies after Narendra Modi बिहार चुनाव में पूर्णिया बन रहा सियासी सेंटर; मोदी के बाद चिराग, फिर प्रियंका गांधी की रैली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPurnea becoming political hub in Bihar elections Chirag Priyanka Gandhi raillies after Narendra Modi

बिहार चुनाव में पूर्णिया बन रहा सियासी सेंटर; मोदी के बाद चिराग, फिर प्रियंका गांधी की रैली

पूर्णिया में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी, जिसमें 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। अब 21 सितंबर को चिराग पासवान की यहां रैली है। इसके बाद 26 सितंबर को प्रियंका गांधी की भी पूर्णिया में रैली हो सकती है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णियाThu, 18 Sep 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव में पूर्णिया बन रहा सियासी सेंटर; मोदी के बाद चिराग, फिर प्रियंका गांधी की रैली

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र का पूर्णिया सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में जनसभा कर बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। अब 21 सितंबर को केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान यहां रैली करने जा रहे हैं। इसके बाद 26 सितंबर को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की पूर्णिया में जनसभा होने की संभावना है।

लोजपा (रामविलास) के बिहार प्रभारी एवं जमुई से सांसद अरुण भारती ने गुरुवार को कहा कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पर 21 सितंबर को चिराग पसवान की नव संकल्प महासभा होगी। इसके जरिए पार्टी कोसी और सीमांचल क्षेत्र को साधेगी। इससे पहले चिराग की आरा, नालंदा, गया, सारण, मुंगेर और मजफ्फरपुर मं सभाएं हो चुकी हैं।

ये भी पढ़ें:सीमांचल की 24 सीटों पर चौतरफा दांव; NDA और MGB के साथ पीके, ओवैसी भी लगा रहे जोर

प्रियंका गांधी की पूर्णिया में हो सकती है रैली

दूसरी ओर, महागठबंधन भी सीमांचल में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। कांग्रेस नैत्री प्रियंका गांधी वाड्रा की पूर्णिया में 26 सितंबर को जनसभा प्रस्तावित है। हालांकि, इस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। पिछले महीने राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी पूर्णिया समेत सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया था। उनके साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहे थे। पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद हैं, जो राहुल एवं प्रियंका गांधी के करीबी हैं। उनके क्षेत्र में प्रियंका की रैली से कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी।

पीएम मोदी ने पूर्णिया से 40 हजार करोड़ की दी थी सौगात

15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत करने के साथ ही यहां से राज्य को 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी थी।

ये भी पढ़ें:नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से खलबली; MP ने खुद बताया- क्या बात हुई थी?

मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र बिहार की राजनीति में अक्सर चर्चा में रहता है। इसमें पूर्णिया के अलावा किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले आते हैं। नेपाल की सीमा से सटे होने और बांग्लादेश बॉर्डर के करीब होने के चलते यहां बाढ़, कटाव, विकास, पलायन जैसे मुद्दे चरम पर हैं।

भाजपा घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए सीमांचल में अपनी पैठ जमाने में लगी है। वहीं, महागठबंधन अपने कोर वोटबैंक के बिखराव को रोकने में जुटा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस क्षेत्र में अपनी जमीन मजबूत कर रही है।